La Ruota della Fortuna, Samira Lui strega tutti in blu. E Gerry Scotti corre sul finale

IPA Samira Lui

Nella puntata dell’11 gennaio de La Ruota della Fortuna, Samira Lui strega tutti con un abito blu elegantissimo e perfetto per evidenziare ancora di più la sua bellezza ed eleganza. Mentre Gerry Scotti conduce il gioco con la consueta energia, fra colpi di scena e montepremi.

La Ruota della Fortuna, Andrea è il nuovo campione

Ancora una volta La Ruota della Fortuna ha regalato colpi di scena inaspettati. Cristian, il campione che sembrava imbattibile, è stato infatti battuto dallo sfidante Andrea. Ad aprire la puntata è una Samira Lui raggiante e stupenda, fasciata in un abito blu che la rende ancora più bella, caratterizzato da paillettes e uno spacco vertiginoso.

Ormai da qualche tempo Gerry Scotti e Samira hanno inaugurato una tradizione. All’inizio della puntata infatti mostrano sempre i disegni fatti dai bambini che seguono la trasmissione, ironizzando sul modo in cui i piccoli spettatori vedono i protagonisti dello show.

La sfida fra i tre concorrenti è stata coinvolgente e appassionante anche in questa puntata de La Ruota della Fortuna, dove conta la bravura, ma anche la fortuna fa la sua parte, come recita il nome della trasmissione. Ed è così che Valentina, incoronata la concorrente più simpatica della puntata proprio dal conduttore, perde per ben due volte il montepremi accumulato a causa della Bancarotta, mentre il campione Cristian non riesce a superare il concorrente Andrea.

Alla fine è quest’ultimo ad aggiudicarsi la fascia di campione de La Ruota della Fortuna, grazie ad una serie di risposte veloci e geniali. A La Ruota delle Meraviglie, Andrea si gioca tutto, puntando ad aumentare il montepremi di 20.000 euro. Accompagnato nella sfida da un Gerry Scotti preoccupato a causa del ritardo nella trasmissione.

“Forza che siamo in ritardo”, dice il conduttore, cercando di velocizzare il gioco. “Siamo un po’ lunghi stasera”, ribadisce in seguito. E dopo due risposte sbagliate e una esatta, Andrea accende la busta numero 2 vincendo altri 20.000 euro per un totale di 40.000 euro.

Gerry Scotti vince tutto con la Ruota dei Campioni

Non solo La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti vince tutto anche con La Ruota dei Campioni, segnando un ritorno trionfale che conferma ancora una volta la forza del game show e la centralità del conduttore nel palinsesto Mediaset. Il programma, tornato in onda su Canale 5 con una versione rinnovata del grande classico, unisce il meccanismo intramontabile della ruota e delle frasi da indovinare ad una gara ancora più avvincente, capace di coinvolgere pubblico e concorrenti.

I numeri parlano chiaro: nella puntata di venerdì 9 gennaio, La Ruota ha dominato entrambe le fasce, conquistando 5.277.000 spettatori e il 25,6% di share dalle 20:48 alle 22:26, mantenendo la leadership anche dopo, con 4.090.000 spettatori e il 24,4% di share dalle 22:29 alle 23:25. Un successo netto che ha lasciato indietro la concorrenza. Su Rai1 Tali e Quali si è fermato a 2.628.000 spettatori con il 16,4% di share, mentre Quarto Grado su Rete 4 ha totalizzato 1.218.000 spettatori e il 9%. Un risultato che certifica come il format come una delle certezze della stagione televisiva.

