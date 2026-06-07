Pino è, dalle lacrime di Emma alla frase di Siani: i momenti che non dimenticheremo

Da Emma Marrone commossa ad Alessandro Siani, passando per Giorgia e Mahmood: i momenti più emozionanti del concerto tributo che Napoli ha dedicato a Pino Daniele

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Getty Images Emma Marrone in lacrime

Diciamolo subito: nessuno potrà mai eguagliare la voce inconfondibile di Pino Daniele. Quel timbro capace di fondere blues, jazz, rock e tradizione napoletana resta un patrimonio unico ed irripetibile della musica italiana.

Nonostante questo, a dieci anni dalla sua scomparsa, le sue canzoni continuano a vivere attraverso artisti di generazioni diverse, che ancora oggi lo considerano un maestro, una guida e un vero e proprio punto di riferimento.

È questo lo spirito che ha animato Pino è-Il viaggio del Musicante, il grande concerto tributo andato in scena a Napoli e condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Trasmesso inizialmente su Rai 1 a settembre 2025 è stato poi riproposto in replica sabato 6 giugno 2026.

Una serata ricca di emozioni, ricordi e omaggi che ha dimostrato come l’eredità del cantautore partenopeo sia più viva che mai. Tra lacrime, applausi e momenti da brividi, ecco i cinque momenti che hanno reso l’evento indimenticabile.

Le lacrime di Emma Marrone

Tra i momenti più intensi della serata Pino è-Il viaggio del Musicante c’è stato senza dubbio quello di Emma Marrone. Salita sul palco per interpretare Stare bene a metà, la cantante salentina ha prima voluto ricordare il rapporto speciale che la legava a Pino Daniele. Un legame nato quando la sua carriera era ancora agli inizi e molti nel mondo della musica guardavano con diffidenza gli artisti provenienti dai talent show. Era difficile farsi strada, crearsi una reputazione credibile.

Fu proprio Pino a tenderle la mano, chiamandola a duettare e dimostrandole una generosità che Emma non ha mai dimenticato. Con la voce rotta dall’emozione, ha ricordato anche quella chitarra che il cantautore aveva battezzato con il suo nome, Marrone. Poi ha lasciato parlare la musica, regalando una versione intensa e delicata della ballad del 1997, accompagnata da occhi lucidi e lunghi applausi.

Se Emma ha commosso da sola, insieme a Giorgia ha regalato uno dei momenti più toccanti dell’intero concerto. Le due artiste hanno interpretato Vento di passione, trasformando il palco in un luogo di ricordi e affetto. Prima la Todrani ha regalato anche un’ottima performance di Se mi vuoi, l’altro duetto di Daniele con Irene Grandi (purtroppo assente all’evento).

Sia Emma sia Giorgia hanno raccontato quanto Pino Daniele continui a mancare nella loro vita artistica e personale. Per la seconda artista l’emozione era ancora più forte: non cantava quel brano dal vivo dalla scomparsa del cantautore napoletano.

Tra sguardi complici, lacrime trattenute a fatica e un lungo abbraccio finale, le due cantanti sono apparse come figlie artistiche di Pino, unite da una gratitudine che il tempo non ha mai cancellato.

Clementino, Rocco Hunt e l’eredità del Neapolitan Power

L’omaggio più energico della serata è arrivato con ‘O Scarrafone. Sul palco si sono ritrovati Clementino, Rocco Hunt, Tullio De Piscopo e Tony Esposito, protagonisti di una performance che ha unito generazioni diverse della musica napoletana.

Accanto ai due rapper c’erano infatti due autentiche leggende del Neapolitan Power, musicisti che avevano condiviso il palco con Pino Daniele nello storico concerto del 1981 in Piazza del Plebiscito, davanti a oltre 200 mila persone.

Tra percussioni, rap e sonorità mediterranee, il pubblico ha accompagnato il brano con le mani alzate verso il cielo. Impossibile non scatenarsi. A strappare un sorriso è stata la definizione di Clementino: “Pino Daniele è per Napoli quello che Bob Marley è stato per la Giamaica”. Una frase che racconta bene il peso culturale del musicista nella sua città. Diventato nel tempo un mito, considerata la sua grandezza e bravura.

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Alessandro Siani: “Pino era la voce di Dio”

Non sempre serve una canzone per lasciare il segno. Alessandro Siani è riuscito a emozionare il pubblico semplicemente con le parole, regalando una perla che per alcuni è già storia. L’attore e regista napoletano ha ricordato l’amicizia e la collaborazione con Pino Daniele, sottolineando la capacità unica del cantautore di raccontare intere esistenze in pochi minuti di musica. Un fuoriclasse.

Poi ha pronunciato quella che resterà una delle frasi simbolo della serata: “Se Maradona è stato la mano di Dio, Pino Daniele è stato la voce di Dio”. Un’immagine potente, accolta da un lungo applauso di Piazza del Plebiscito. Una frase che non ha lasciato indifferente neppure Carlo Conti, che ha voluto ripeterla quando ha raggiunto il suo ospite sul palco. Rimarcandola perché in fondo più vera che mai.

Siani ha così rincarato la dose davanti ai suoi concittadini: “Di solito c’è un genio della lampada ma negli anni Ottanta a Napoli c’erano ben tre geni: Pino Daniele, Diego Armando Maradona e Massimo Troisi“. Tre campioni nei rispettivi campi, che hanno fatto scuola e che ci hanno lasciato decisamente troppo presto. Poi si è lasciato andare ad un aneddoto curioso: “Amavo entrambi i biscotti all’amare e pasta con patate”.

Fiorella Mannoia e il duetto impossibile con Pino Daniele

Uno dei momenti più emozionanti dell’intero concerto è stato quello regalato da Fiorella Mannoia sulle note di Senza ‘e te. La cantante, che ha ricoperto anche il ruolo di direttrice artistica dell’evento, ha condiviso virtualmente il palco con Pino Daniele grazie a un filmato d’archivio proiettato sui maxischermi. Le immagini del cantautore hanno trasformato l’esibizione in un dialogo a distanza capace di commuovere Piazza del Plebiscito.

Mannoia ha ricordato l’amico con grande affetto, raccontando un uomo dal carattere non sempre facile ma capace di regalare momenti di autentica allegria. Un omaggio intenso e delicato che ha rappresentato uno dei punti più alti della serata.

IPA

Mahmood e una Terra mia che guarda al futuro

Tra le sorprese più apprezzate del concerto c’è stata l’esibizione di Mahmood, che ha scelto di confrontarsi con uno dei brani più iconici del repertorio di Pino Daniele: Terra mia. Pur non avendo mai conosciuto personalmente il cantautore napoletano, l’artista è riuscito a creare una connessione profonda con la sua musica.

La sua interpretazione, intensa e contemporanea, ha evidenziato i punti di contatto tra due artisti accomunati da radici mediterranee e da una visione della musica come incontro tra culture diverse. Un’esecuzione elegante e carica di emozione che ha dimostrato come il messaggio artistico di Pino Daniele continui a parlare anche alle nuove generazioni.