A dieci anni dalla sua scomparsa, Napoli si è accesa nel ricordo del grande Pino Daniele in un epico concerto omaggio: la scaletta completa e gli artisti uniti per "Pino È – Il Viaggio del Musicante", su Rai1 sabato 20 settembre

Proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare settanta anni di vita, giovedì 18 settembre, a dieci esatti dalla sua scomparsa, il grande Pino Daniele è stato ricordato a dovere in Piazza del Plebiscito, a Napoli: la città partenopea, patria dell’indimenticabile cantautore, si è accesa e affollata per un epico concerto omaggio. L’evento, intitolato Pino È – Il Viaggio del Musicante, ha avuto inizio alle 20.30 ed ha visto alla conduzione Carlo Conti affiancato da Fiorella Mannoia, la quale ne ha inoltre firmato anche la direzione artistica. Buone notizie per tutti coloro che non sono riusciti ad essere sul posto, però: lo spettacolo va in onda in prima serata su Rai1 e RaiPlay in data sabato 20 settembre. Cosa ci aspetta? Un tripudio di voci unite per una sola e tanta, tanta emozione.

“Pino È – Il Viaggio del Musicante”: tutti gli ospiti del concerto omaggio a Pino Daniele

Uniti sullo stesso palco per ricordare e onorare Pino Daniele, nella serata di sabato 20 settembre vedremo alternarsi in scena alcuni dei più grandi artisti della scena musicale italiana: Elisa sulle note di Quando, Giorgia su quelle di Se mi vuoi, Mahmood con Terra mia, Emma con Stare bene a metà, Giuliano Sangiorgi che interpreterà Je so’ pazzo e tanti altri ancora.

Tra i grandi attesi Geolier, che si esibirà con Napule è, ma anche lo scoppiettante duetto Clementino–Rocco Hunt che si cimenterà in ’O scarrafone insieme a Tullio De Piscopo.

Insomma, quello di Piazza del Plebiscito è da definirsi un vero e proprio evento corale, con un cast stellare pronto a celebrare la musica e l’eredità dell’immenso cantautore partenopeo. Oltre agli artisti elencati poco sopra si vedranno salire sul palco anche Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, Salmo, i The Kolors, Serena Brancale, Ron, Alex Britti, Raf ed Enzo Avitabile.

Tra i momenti più emozionanti della serata i duetti, pensati proprio per rendere ancor più speciale, se possibile, l’omaggio: largo spazio sarà dato a collaborazioni inedite, ad unire generazioni e generi musicali diversi, se non addirittura opposti, come conferma dell’impatto trasversale delle canzoni dell’artista.

La scaletta completa del concerto omaggio a Pino Daniele