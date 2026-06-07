Ascolti tv del 6 giugno, Pino è – Il viaggio del Musicante sfida Ciao Darwin

Sfida tra Rai e Mediaset nella serata di sabato 6 giugno: "Pino è - Il viaggio del Musicante" si scontra con "Ciao Darwin"

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Ansa Paolo Bonolis

Come ogni sabato, si consuma la sfida tra Rai e Mediaset per gli ascolti della prima serata (e non solo). Il 6 giugno le due reti si sono scontrate con due programmi di intrattenimento. Da un lato su Rai1 è andato in onda Pino è – Il viaggio del Musicante, il grande concerto tributo andato in scena a Napoli e condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Dall’altro, su Canale5 un classico intramontabile del Biscione, ovvero Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis.

Sulle altre reti il palinsesto era vario, tra film e trasmissioni di approfondimento: su Rai2 l’appuntamento era con il thriller Omicidio nelle Highlands, mentre su Rai3 Mario Tozzi è tornato con una nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta. Su Rete4 era in programma il film L’ultima cena, su Italia1 invece c’era Belle & Sebastien – Amici per sempre.

Oltre che nella fascia della prima serata, lo scontro tra le due reti continua anche nell’access prime time: Affari tuoi di Stefano De Martino continua a sfidare Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Ma chi avrà vinto nella gara degli ascolti del 6 giugno? Ecco tutti i dati della serata.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 6 giugno