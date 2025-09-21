Ascolti tv del 20 settembre, Pino È contro Ciao Darwin. E De Martino recupera terreno

Chi ha vinto la gara degli ascolti sabato 20 settembre, tra lo show omaggio a Pino Daniele e le repliche di "Ciao Darwin"

IPA Stefano De Martino

Sfida accesa nella serata di sabato 20 settembre: la gara degli ascolti è stata particolarmente infuocata, con un palinsesto ricco di proposte. Su Rai1 l’appuntamento era con Pino È… Il viaggio del musicante, uno show che rende omaggio a Pino Daniele nel settantesimo anno dalla nascita e a dieci anni dalla sua scomparsa, condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia.

Su Canale5 invece le repliche di Ciao Darwin, amatissimo programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Su Rai2 andava in onda Un omicidio per due – Festa di compleanno, perfetto per gli appassionati di thriller, su Rai3 Mario Tozzi conduceva Sapiens, un solo pianeta. Su Rete4 appuntamento con il film Nemico pubblico con Will Smith e Gene Hackman, mentre su Italia1 era in programma la commedia per famiglie Shazam! Furia degli dei. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv? Ecco tutti i dati.

Prima serata, dati del 20 settembre: vince l’omaggio a Pino Daniele

Nella serata di ieri, sabato 20 settembre 2025, su Rai1 Pino È – Il Viaggio del Musicante, lo show omaggio a Pino Daniele, ha intrattenuto 2.299.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin ha raccolto davanti al video 1.249.000 spettatori con uno share del 12.2%.

Su Rai2 Un Omicidio per Due è la scelta di 964.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 Shazam! Furia degli dei raduna 694.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 500.000 spettatori e il 4%. Su Rete4 Nemico pubblico totalizza un a.m. di 479.000 spettatori (4%).

Su La7 In Altre Parole conquista 732.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 254.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 419.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, dati del 20 settembre: De Martino recupera terreno

Su Rai1 Affari Tuoi è seguito da 3.610.000 spettatori (23.3%), recuperando terreno sul suo diretto concorrente. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.877.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna arriva a 3.858.000 spettatori con il 24.9%. Su Rai2 TG2 Post è visto da 323.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 859.000 spettatori (5.6%).

Su Rai3 La Confessione è scelto da 673.000 spettatori con il 4.4% (Finale a 570.000 e il 3.7%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 649.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 471.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 370.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy ottiene un a.m. di 373.000 spettatori (2.5%).

Preserale, dati del 20 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.921.000 spettatori pari al 20.2%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.948.000 spettatori pari al 25%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.300.000 spettatori (15%), mentre Avanti un Altro ha convinto 1.603.000 spettatori (14.8%).

Su Rai2 Dribbling sigla 314.000 spettatori (3.8%), mentre The Rookie segna 361.000 spettatori con il 3.5% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 521.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 316.000 spettatori (3.2%) e C.S.I. Miami raggiunge 479.000 spettatori (3.7%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.713.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob segna 615.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 La Promessa interessa 635.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 4 Hotel registra 219.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 278.000 spettatori e il 2.9%.