Ascolti tv del 30 agosto, Gianni Morandi sfida Ciao Darwin

Sabato 30 agosto i palinsesti tv hanno offerto "Ciao Darwin", "Folle ossessione" e una nuova puntata di "Evviva!" con Gianni Morandi. Chi ha vinto gli ascolti

L’ultimo sabato di agosto ha fatto da cornice agli ultimi strascichi di repliche e film prima del via ai nuovi palinsesti autunnali. Ed è così che, per gli amanti dei weekend davanti alla televisione, i palinsesti hanno offerto un mix di intrattenimento, cinema e grandi ritorni.

Su Rai 1 Gianni Morandi ha festeggiato i 70 anni di Rai con un’altra puntata di Evviva!, una serata tra musica e ricordi. Rai 2 ha proposto il thriller Folle ossessione, mentre Rai 3 ha riportato in prima serata l’emozione di Volare.

Cinema anche su Rete 4 con Finalmente la felicità, mentre Canale 5 ha rimesso al centro la verve di Paolo Bonolis con Ciao Darwin 9. Su Italia 1, invece, spazio all’avventura con Viaggio al centro della Terra. Ma chi ha conquistato gli ascolti tv di sabato 30 agosto 2025?

Ascolti Prime Time, i dati del 30 agosto

Sabato 30 agosto 2025, la prima serata ha visto una battaglia a suon di repliche. Su Rai1, la replica di Evviva!, l’evento in onore dei 70 anni della Rai condotto da Gianni Morandi, intrattiene 1.964.000 spettatori pari al 14,8% di share. Un risultato che, per un soffio, non permette al canale di portare a casa il primo posto del podio.

Su Canale5, infatti, la replica di Ciao Darwin raccoglie davanti al video 1.503.000 spettatori con uno share del 14,9% vincendo la gara di ascolti. Su Rai2 Folle ossessione è la scelta di 635.000 spettatori pari al 4,8%, mentre su Italia1 Viaggio al centro della Terra raduna 762.000 spettatori (5,6%).

Su Rai3 Volare raggiunge 558.000 spettatori e il 4,2%, mentre su Rete4 Finalmente la felicità totalizza 469.000 spettatori (3,7%). Su La7 Qualcosa è cambiato conquista 338.000 spettatori con il 2,7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 324.000 spettatori (2,4%). Sul Nove Delitti in Famiglia cattura l’attenzione di 217.000 spettatori con l’1,7%.

Ascolti tv, i dati dell’Access Prime Time

Per quanto riguarda l’Access Prime Time, su Canale5 La Ruota della Fortuna arriva a 3.721.000 spettatori con il 25,3% e siglando un altro incredibile risultato di Gerry Scotti. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 419.000 spettatori (2,8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 809.000 spettatori (5,5%). Su Rai3 Sapiens Files è seguito da 486.000 spettatori con il 3,3%.

Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 536.000 spettatori (3,7%) nella prima parte e 419.000 spettatori (2,8%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 732.000 spettatori (4,9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 336.000 spettatori e il 2,3% mentre, sul Nove, Little Big Italy ottiene 293.000 spettatori (2%).

Preserale, gli ascolti del 30 agosto

Nel Preserale, su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.820.000 spettatori pari al 18,1%, mentre Reazione a Catenaregistra 2.609.000 spettatori pari al 21,2%.

Su Canale5 Enrico Papi con il suo Sarabanda – Prima Sfida intrattiene 1.226.000 spettatori (13,1%), mentre Sarabanda convince 1.658.000 spettatori (14,4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (269.000 – 3%) e Radio2 Social Club Clip (192.000 – 2,1%), The Rookie segna 314.000 spettatori con il 2,9% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 498.000 spettatori con il 3,7%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 418.000 spettatori (4,1%) e C.S.I. Miami raggiunge 430.000 spettatori (3,3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.781.000 spettatori pari al 14,2%, mentre Blob segna 481.000 spettatori pari al 3,4%. Su Rete4 La Promessa interessa 669.000 spettatori (5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia gioca con 84.000 spettatori (0,8%). Su Tv8 le prove di Formula 1 registrano 477.000 spettatori con il 4,8%. Sul Nove Comedy Match raggiunge 107.000 spettatori e l’1%.