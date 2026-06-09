La Ruota della Fortuna, il regalo di Gerry Scotti emoziona Samira Lui

Risate e tensione a La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti scherza con Lorenzo, omaggia Samira Lui con un regalo e nel finale sorprende tutti con un inatteso colpo di scena

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Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna. Al centro della puntata di martedì 9 giugno il campione in carica Lorenzo, graphic designer specializzato nella realizzazione di caschi per i piloti del Motomondiale, reduce dalla vittoria da 42 mila euro conquistata il giorno precedente.

Come spesso accade, Gerry Scotti ha alternato momenti di gioco a siparietti ironici, prendendo bonariamente di mira il concorrente e regalando al pubblico diversi momenti di leggerezza.

Dopo il tradizionale benvenuto dei Fortuna Five, il conduttore ha presentato i protagonisti della serata. Lorenzo è stato subito coinvolto in una simpatica conversazione legata al suo lavoro.

Scotti gli ha chiesto come immaginerebbe un casco dedicato allo “zio Gerry”, ricevendo come risposta l’idea di una caricatura colorata. La replica del padrone di casa non si è fatta attendere: “Un casco a forma di ruota, però lo usi tu. Se vado in giro io così, mi abbaiano i cani”.

Spazio poi alle sfidanti Angela, pensionata romana, e Giorgia, impiegata nel settore dell’assistenza clienti per una multinazionale del beauty.

E come sempre non è mancata Samira Lui, che è stata coinvolta anche in una sorpresa inaspettata. Gerry ha infatti consegnato alla showgirl un ritratto realizzato dall’artista Nicola Napoletano. Un regalo particolarmente apprezzato da Samira, che ha ringraziato emozionata promettendo di esporlo nel proprio camerino.

La Ruota della Fortuna, Lorenzo domina la partita

Per quanto riguarda la gara della serata, Lorenzo si è subito contraddistinto. Nel segmento Il Giramondo è stato il primo a indovinare il significato della parola hawaiana Hakihi, conquistando i primi mille euro della serata.

La sua corsa è proseguita nel Round Musicale, dove ha individuato correttamente la soluzione del tabellone dedicato a Nera, la canzone di Irama e portandosi a quota 8.400 euro e prendendo il largo rispetto alle avversarie. Angela è riuscita a interrompere momentaneamente il predominio del campione trovando la soluzione nel gioco dedicato al Regno degli Animali, mentre il prestigioso Round Jackpot, arrivato a sfiorare i 70 mila euro, è stato ancora una volta terreno favorevole alla concorrente romana.

Uno dei momenti più importanti della puntata è arrivato con Se la sai raddoppi, dedicato questa volta a La storia infinita. Lorenzo ha risposto correttamente alla prima domanda, aumentando sensibilmente il proprio bottino. Pur non riuscendo a completare il raddoppio, ha consolidato il vantaggio sugli avversari, raggiungendo quota 18.300 euro.

La svolta mancata è stata invece quella di Angela nel Round Express. La concorrente ha avuto tra le mani la possibilità di ribaltare la partita grazie allo spicchio che consente di giocare in solitaria, ma una lettera sbagliata ha compromesso tutto il lavoro svolto fino a quel momento, riportandola praticamente al punto di partenza.

Finale senza sorprese e la battuta di Gerry Scotti

L’ultima occasione per cambiare il destino della partita è arrivata con il Triplete e soprattutto con L’Ultimo Round, tradizionalmente decisivo per l’assegnazione del titolo. Giorgia è riuscita a recuperare terreno e a chiudere con 10.200 euro, ma il bottino non è bastato per superare Lorenzo, che ha conservato il titolo di campione con 18.300 euro.

Per il giovane si sono così aperte le porte della Ruota delle Meraviglie, il gioco finale che avrebbe potuto aumentare sensibilmente le sue vincite. Le cose, però, non sono andate come sperato. Lorenzo non è riuscito a individuare le tre soluzioni richieste e si è ritrovato davanti alle tre buste rosse.

Gerry Scotti ha iniziato a svelarne il contenuto mostrando prima i 10 mila euro della busta numero tre e poi i 15 mila euro nascosti nella numero uno. A quel punto è rimasta soltanto l’ultima busta, mentre il volto di Lorenzo ha tradito tutta la delusione del momento.

Il presentatore ha quindi deciso di giocare ancora una volta con la suspense: “Quella canta, questo piange, che facciamo? Io devo dirglielo, non posso non dirglielo”. Dopo qualche secondo di attesa e un Lorenzo sempre più preoccupato, è arrivata la rivelazione finale. Nessuna cifra clamorosa nascosta nell’ultima busta: appena 100 euro.

Una conclusione che ha trasformato la delusione del campione in un sorriso liberatorio, chiudendo una serata dominata da Lorenzo ma ricca, come sempre, di battute e colpi di scena.