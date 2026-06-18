Max Giusti prende il posto di Paolo Bonolis su Canale 5: le novità del palinsesto estivo

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IPA Max Giusti e Paolo Bonolis

Tra le più grandi sfide Mediaset c’è quella del preserale, fascia oraria in cui l’emittente dei Berlusconi proprio non riesce a battere la rivale Rai. La stagione estiva diventa così il momento giusto per sperimentare qualcosa di nuovo. Al posto di Avanti un altro!, condotto senza troppo successo da Paolo Bonolis, arriva Max Giusti che riporta sugli schermi The Wall, la trasmissione che fu di Gerry Scotti, nel frattempo impegnato con La Ruota della Fortuna.

Max Giusti torna su Canale 5 con lo show di Gerry Scotti

A partire da lunedì 13 luglio, nel preserale di Canale 5 torna The Wall, il gioco a premi condotto da Gerry Scotti dal 2017 al 2019. Alla guida dello show, però, non ci sarà Scotti – impegnato senza sosta, per l’intera estate e così a oltranza con la Ruota della Fortuna – ma un degno sostituto. Si tratta di Max Giusti, che ad aprile ha concluso l’esperienza (non così vittoriosa) a Caduta Libera, anch’esso ex prodotto di Scotti, affiancato dall’ex ballerina di Amici Isobel Fetiye Kinnear.

The Wall sarà la novità (seppur ripescata dal passato) dell’estate Mediaset, in onda 7 giorni su 7 con puntate inedite. L’episodio zero, rivela il giornalista Davide Maggio, è già stato registrato in Grecia, con Gerry Scotti in studio a far da padrino.

Per Max Giusti, che ultimamente è impegnato in una scalata ai vertici di Cologno Monzese, si tratta senza dubbio di una gran bella opportunità. Ma non bella come quella che gli era stata inizialmente promessa. Il piano era di lanciare The Wall nella fascia del primetime, quella attualmente occupata da La Ruota della Fortuna. L’incontrastato successo di share ottenuto dalla coppia Scotti – Lui ha però convinto il Biscione a battere il ferro finchè è caldo. La Ruota continua a girare per tutta l’estate e Giusti deve accontentarsi del preserale.

Stop forzato per Paolo Bonolis e Avanti un altro!

The Wall arriva a prendere il posto di Avanti un altro!, similare gioco a premi condotto da Paolo Bonolis, affiancato come sempre dal fedelissimo Luca Laurentis. Bonolis, che nel frattempo ha fatto faville a Tu si qué vales, lascia il preserale con l’amaro in bocca, dopo un’edizione tra le più buie nella storia della trasmissione e una gara a perdere contro Reazione a Catena, condotto nello stesso orario da Pino Insegno su Rai1.

La colpa non può tuttavia essere attribuita a Bonolis né al suo format. Il preserale è ormai da tempo un target presidiato da mamma Rai, contro cui Mediaset, in questo caso, non riesce a competere. È così per Avanti un altro!, battuto da Reazione a Catena; è stato lo stesso per Max Giusti con Caduta Libera, incapace di reggere il confronto con la ben rodata Eredità di Marco Liorni.

Le novità del palinsesto estivo Mediaset

The Wall sarà tra le poche novità del palinsesto estivo di Mediaset, che ha scelto di non osare nei prossimi mesi. Resta quasi tutto invariato, tranne nel pomeriggio, dove Uomini e Donne e Dentro la Notizia lasciano spazio a nuove soap opere in arrivo dalla Turchia (ormai cavallo di battaglia dell’emittente milanese). In prima serata la musica di Tim Battiti Live e, attesissima, una nuova stagione di Temptation Island. Mentre il sabato è nostalgico con le repliche di Ciao Darwin.