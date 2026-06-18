Temptation Island 2026 durerà di più, Mediaset aumenta le puntate

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Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia a Temptation Island 2026

Tutto pronto per il reality show dell’estate: Temptation Island. Le registrazioni del programma condotto da Filippo Bisciglia si sono concluse nei giorni scorsi e il debutto su Canale 5 è fissato per mercoledì 24 giugno. Ma c’è già una novità che riguarda il format prima ancora della messa in onda: Mediaset ha deciso di allungare il viaggio nei sentimenti. Le puntate previste non saranno più sei, come inizialmente programmato, bens’ otto. Una scelta che conferma la fiducia dell’azienda in uno dei titoli più forti della stagione estiva e che garantirà al pubblico due settimane in più tra falò, confronti e colpi di scena.

Mediaset allunga Temptation Island 2026, il calendario delle puntate

Come sempre, Temptation Island 2026 metterà al centro relazioni in crisi, dubbi sentimentali e percorsi di crescita personale. Le sette coppie, tutte non sposate e senza figli in comune, hanno scelto di partecipare per mettere alla prova la solidità del proprio rapporto e comprendere se il sentimento che le unisce sia destinato a durare.

Le prime clip diffuse dalla produzione guidata da Maria De Filippi hanno già mostrato dinamiche particolarmente intense, tra gelosie, incomprensioni e problemi irrisolti. Elementi che, come da tradizione, rappresentano il cuore del format e che promettono di accompagnare il pubblico per tutta l’estate.

La vera sorpresa riguarda però la programmazione. L’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha deciso di modificare i piani iniziali aumentando il numero delle puntate previste.

I classici sei appuntamenti lasceranno spazio a un racconto più ampio articolato in otto prime serate. Una decisione significativa, soprattutto perché arriva prima ancora dell’esordio ufficiale e senza attendere il responso degli ascolti.

Ma negli ultimi anni Temptation Island si è infatti trasformato in uno dei programmi più seguiti del periodo estivo, capace di conquistare il pubblico televisivo e generare un forte coinvolgimento sui social network. Proprio questa solidità ha convinto i vertici di Mediaset a investire ulteriormente sul format.

L’allungamento della messa in onda permetterà di approfondire le storie dei protagonisti, dedicando maggiore spazio ai confronti nei villaggi, ai momenti di crisi e ai tradizionali falò che segnano i passaggi decisivi dell’esperienza.

Attenzione, però, Temptation Island non andrà in onda solo di mercoledì ma si sposterà nel corso delle settimane onde evitare uno scontro finale con i Mondiali 2026.

Il calendario completo di Temptation Island 2026

Prima puntata: mercoledì 24 giugno

Seconda puntata: mercoledì 1° luglio

Terza puntata: mercoledì 8 luglio

Quarta puntata: lunedì 13 luglio

Quinta puntata: lunedì 20 luglio

Sesta puntata: lunedì 27 luglio

Filippo Bisciglia torna a Temptation Island 2026

Alla conduzione di Temptation Island 2026 ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, volto ormai indissolubilmente legato al programma. Di recente il conduttore ha raccontato che in passato Maria De Filippi ha lottato per averlo nella trasmissione.

“Quando si parlò di Temptation Island, Maria insistette molto con i piani alti per avermi. Io all’epoca ero praticamente sparito dalla televisione, non facevo quasi più nulla dopo il Grande Fratello e so che molti sul mio nome storcevano il naso: avrebbero preferito un personaggio più famoso. Alla fine, quando fui scelto fra i tantissimi candidati alla guida del programma, mi disse: “Ho voluto te perché penso che se queste coppie avessero bisogno di qualcuno con cui sfogarsi, di una persona affidabile, sceglierebbero proprio te. Hai l’aria del classico ragazzo della porta accanto”

La cura editoriale resta affidata a Raffaella Mennoia, già autrice di Uomini e Donne, mentre la regia è firmata da Andrea Vicario. La produzione porta invece la firma della Fascino P.G.T., la società della De Filippi che negli anni ha contribuito a trasformare il reality in uno dei marchi più riconoscibili di Mediaset.