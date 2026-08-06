Da chiusa è uno smartphone come tanti, perfetto anche per la borsetta più piccola. Da aperta diventa lo strumento con cui gestisci lavoro, social e serie tv senza sdoppiarti.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Galaxy Z Fold8 si infila in borsetta senza problemi

Sono le 8 del mattino e hai già tre vite aperte in contemporanea: la mail che aspetta una risposta prima delle 9, la lista della spesa che si allunga sul telefono, il messaggio del gruppo che deve ancora decidere dove andare stasera.

Nel pomeriggio la giornata si stringe ancora: una call, un documento da correggere, una prenotazione da confermare in dieci minuti mentre cammini.

Poi arriva la sera, e cambia tutto. Niente più finestre aperte: solo una borsa piccola, giusto lo spazio per rossetto, chiavi e telefono.

Il problema è sempre lo stesso: un telefono che ti basta di giorno raramente sta bene di sera, e uno che sta bene di sera raramente regge il resto della giornata.

Samsung Galaxy Z Fold8 Samsung Galaxy Z Fold8 Graphite, versione italiana, smartphone pieghevole innovativo, display flessibile, prestazioni premium

VOTO TOTALE 8 Samsung Galaxy Z Fold8 Samsung Galaxy Z Fold8 nasce proprio per chiudere questo conflitto. Chiuso, è uno smartphone come tanti altri: compatto, leggero, pensato per stare in una pochette senza fare volume. Aperto, diventa un piccolo tablet da 7,6 pollici, con lo spazio per tenere due app fianco a fianco, scrivere, guardare una serie o organizzare la settimana senza saltare continuamente da un'app all'altra. Non è un telefono pensato per fare bene una cosa sola: è pensato per chi vive tante cose insieme, e non vuole portarsi dietro un tablet in più per farlo. È il telefono giusto per chi ha una vita a compartimenti stagni: lavoro fitto di giorno, tempo libero fitto la sera, e la voglia di gestire tutto senza portarsi dietro un secondo dispositivo. Chi cerca invece il multitasking più spinto in assoluto o una fotocamera al livello dei top di gamma tradizionali troverà qui qualche limite. PRO Chiuso è comodissimo

Aperto diventa un piccolo tablet

Solo 201 grammi

La batteria regge un'intera giornata piena

Sette anni di aggiornamenti CONTRO Manca il teleobiettivo: lo zoom è solo digitale

La ricarica wireless scalda parecchio Design: piccolo quanto basta per la pochette della sera VOTO: 8 Il primo impatto, da chiuso, è quello di un oggetto che non ti aspetti da un pieghevole: sta bene in tasca davanti, in tasca dietro, appoggiato su qualunque superficie senza sporgere. Il merito è dei 201 grammi di peso, il Fold più leggero mai realizzato da Samsung, e di uno spessore di soli 9,7 mm da chiuso. C'è un dettaglio da sapere prima di scoprirlo da sola: Galaxy Z Fold8 non ha magneti posteriori integrati. Significa che serve una cover con anello magnetico per usarlo con il supporto in auto e per far funzionare bene la ricarica wireless con i caricatori da tavolo. Non è un dramma, ma è meglio saperlo prima di trovarsi con un caricatore che sembra rotto. Schermo: risposta veloce da chiusa, spazio vero da aperta VOTO: 8 Da chiusa, lo schermo esterno da 5,5 pollici è quello che usi per tutto quello che richiede un secondo: rispondere a un messaggio, controllare l'ora della prenotazione, scattare una foto veloce. Da aperta, il pannello principale da 7,6 pollici diventa lo spazio in cui il telefono smette di essere solo un telefono: puoi scrivere comodamente, guardare una serie con i sottotitoli leggibili, tenere due app aperte fianco a fianco. Una funzione utile permette di scegliere come le app occupano lo schermo aperto, in verticale stretta o allargata su tutta la superficie. Non tutte le app sfruttano ancora bene questo spazio, ma il margine di miglioramento è evidente ed è già annunciato. Il vero superpotere: gestire tutto insieme senza sudare VOTO: 9 Qui si gioca la parte più interessante per chi ha giornate a incastro. Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiene insieme senza incertezze lo split screen con due app aperte, lo streaming e qualche gioco nei momenti morti, anche dopo ore di uso continuo. In pratica significa poter rispondere a una mail mentre resta aperta la chat con le amiche, o consultare una mappa mentre scorre una playlist, senza mai un rallentamento percepibile. Le tre configurazioni di memoria, 256 GB, 512 GB e 1 TB, coprono bene ogni esigenza: la versione più capiente ha senso solo per chi gira molti video in alta risoluzione. Fotocamera: buone foto, ma non aspettarti lo zoom estremo VOTO: 7 Qui arriva il primo vero compromesso. Manca lo zoom ottico, sostituito da uno zoom digitale fino a 10x, e il doppio sensore da 50 MP (grandangolare e ultragrandangolare) si comporta bene ma senza brillare nelle condizioni più difficili. Una funzione curiosa è MyFanCam, che isola in un secondo momento una persona specifica da un video di gruppo, utile se ami creare contenuti dal telefono più che scattare la foto perfetta. L'Assistente Foto modifica le immagini seguendo un comando vocale, e lo stesso vale per gli sticker personalizzati nei messaggi: un aiuto concreto per chi non ha tempo per editing complicati. Batteria: una giornata intera senza ansia da percentuale VOTO: 8 L'elemento che mi ha sorpresa di più è la batteria da 4.800 mAh. Dopo due settimane di uso reale, spinto in ogni direzione, non sono mai scesa sotto il 25% a fine giornata, nemmeno nelle giornate più piene. Samsung dichiara fino a 26 ore di riproduzione video continua, e nella pratica il dato regge bene il confronto con l'uso vero. L'unica attenzione riguarda la ricarica wireless, che scalda il dispositivo più del previsto: meglio preferire il cavo quando possibile, soprattutto se hai fretta. Sommario Samsung Galaxy Z Fold8 Design: piccolo quanto basta per la pochette della sera 8 Schermo: risposta veloce da chiusa, spazio vero da aperta 8 Il vero superpotere: gestire tutto insieme senza sudare 9 Fotocamera: buone foto, ma non aspettarti lo zoom estremo 7 Batteria: una giornata intera senza ansia da percentuale 8

Conclusioni Samsung Galaxy Z Fold8 Samsung Galaxy Z Fold8 Graphite, versione italiana, smartphone pieghevole innovativo, display flessibile, prestazioni premium Il prezzo resta il punto su cui riflettere con calma: si parte da 2.099 euro per la versione 12GB+256GB, si sale a 2.299 euro per 12GB+512GB e a 2.699 euro per 16GB+1TB, a cui va aggiunta la cover magnetica quasi obbligatoria. Ci sono già sconti reperibili sul mercato che abbattono il prezzo di qualche centinaio di euro. Le formule a rate e le promozioni di permuta aiutano a rendere la cifra più gestibile di quanto sembri sulla carta, e ogni euro speso qui torna indietro sotto forma di un telefono che non ti costringe più a scegliere tra la vita complicata e la borsetta piccola della sera. Se la tua giornata è fatta di troppe cose insieme e vuoi un solo dispositivo capace di reggerle tutte, senza rinunciare all'eleganza quando esci, Samsung Galaxy Z Fold8 è tra le scelte più convincenti di oggi.