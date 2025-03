Si chiama The King's Music Room la playlist di Re Carlo, divenuta virale in un lampo: ecco tutti i brani che lo hanno segnato

Fonte: IPA Re Carlo

Può sembrare impossibile ma è così, Re Carlo ha condiviso la propria playlist di brani preferiti. Un insieme di canzoni particolarmente significative per il sovrano, proposte al grande pubblico tramite Apple Music.

La playlist di Re Carlo

In occasione del Commonwealth Day, che quest’anno è stato celebrato l’11 marzo, Re Carlo ha condiviso una playlist dal titolo The King’s Music Room.

“Un viaggio musicale che abbraccia 10 decenni e riflette la diversità del Commonwealth e un gusto personale plasmato da esperienze straordinarie in tutto il mondo”.

Questo è un estratto del comunicato ufficiale che ha presentato l’elenco di brani selezionati dal sovrano. Al suo interno spazio a canzoni simbolo della diversità culturale del Commonwealth. Al tempo stesso, però, il sovrano non ha potuto escludere dei singoli particolarmente significativi per lui, che hanno segnato tappe importanti della sua vita. In pochissimo tempo la playlist è diventata virale, comprensibilmente, stupendo soprattutto per la grande varietà di generi, dal pop al reggae fino all’afrobeat e alla disco.

Tutte le canzoni in lista

Inutile dire che questa playlist vanta al suo interno alcune canzoni “necessarie”. È facile immaginare infatti come siano state il frutto di decisioni prese a tavolino.

Re Carlo però ha assicurato la presenza di singoli particolarmente importanti per lui. I suoi gusti musicali sono sempre stati un mistero, il che rende la The King’s Music Room ancora più interessante.

“Ecco cosa volevo condividere in modo particolare, le canzoni che mi hanno portato gioia”. Con queste parole ha presentato una lista che, tra gli altri, comprende anche Could you be loved di Bob Marley. Un artista immortale del quale il sovrano sembra essere fan da molto tempo, al punto da decidere di visitare la sua casa museo in Giamaica.

Spazio poi per Diana Ross, Michael Bublé, Beyoncé e RAYE, ma non solo. Non si tratta comunque di una di quelle playlist infinite, per così dire. Siamo infatti abituati a ore di sonoro grazie a Spotify e simili. Da questo punto di vista, e da tanti altri, il Re è “old school”. Ha dunque preparato un mixtape. Di seguito riportiamo l’elenco completo: