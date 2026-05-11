IPA Caterina Balivo

Tradimenti e fedeltà: questo il tema iniziale della puntata de La Volta Buona dell’11 maggio, dove sono intervenuti vari ospiti in studio, tra cui Simone, il figlio di Walter Chiari, che ha parlato dell’infedeltà del papà e del suo concetto di fedeltà. Ma nel salotto di Caterina Balivo si è tornati sul tema del momento, ovvero l’infinita “guerra” mediatica tra Al Bano e Romina Power; in puntata, Jasmine ha replicato alle affermazioni di Romina Carrisi a Verissimo. Le nostre pagelle.

Il talk sull’infedeltà. Voto: 6

Diversi gli argomenti affrontati in apertura a La Volta Buona: i matrimoni che durano a lungo sono sempre stati privi di tradimenti? Un punto di domanda interessante, che si allaccia a una frase di Papa Leone: “Perdonare un tradimento non è debolezza, ma amore che ricuce le ferite del cuore”. In studio presente Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli. “Un po’ infedele il babbo è stato. Mamma lo sapeva, lo sapevano tutti”.

Interrogato in merito alla sua idea di fedeltà, è stato sincero e onesto, e non si è nascosto dietro alle false ipocrisie. “Io purtroppo vi chiedo scusa in anticipo, sono impopolare. A me non interessa la fedeltà, Non sono fedele, non lo sono mai stato e lo ammetto. Mi è capitato di stare con ragazze con cui vedevo solo loro, ma sono infedele perché siamo 6 miliardi, non siamo chiusi in una bolla”.

Jasmine Carrisi commenta le parole della sorella Romina Jr. Voto: 5

Al centro della puntata de La Volta Buona dell’11 maggio c’è stato modo di affrontare anche un altro dei temi di ricorrenti di questi giorni, ovvero lo scontro tra Al Bano e Romina Power: Jasmine Carrisi ha commentato le parole della sorella Romina Carrisi, difendendo il papà. “Da dove inizio? Si è lasciato andare a uno sfogo, non ha risposto a una singola intervista, ma ad anni di interviste e frecciatine accumulate. Avrebbero potuto chiamarsi, ma è andata così, era giusto che si difendesse. Poi lei ha raccontato la sua verità e va bene”.

Ha anche commentato le parole della sorella, che a Verissimo, da Silvia Toffanin, ha parlato del rapporto con la famiglia allargata: “Ci ho provato tante volte ad avere un ottimo rapporto con loro ma non ci sono i presupposti. L’unica cosa che abbiamo in comune è il padre. A Jasmine voglio un gran bene ma c’è una differenza d’età grandissima. Nonostante questo, loro lo sanno che ci sono, se c’è un problema io corro”.

A La Volta Buona, Jasmine ha dato la sua replica, dopo l’osservazione di Caterina Balivo, ovvero “pensavo foste amiche”. “Sì, io credevo di avere un rapporto: è stato un rapporto abbastanza altalenante, negli ultimi periodi. Io sono d’accordo con le sue parole, ma per me ci sono i presupposti per avere un rapporto, dal mio punto di vista. Nel pratico magari la distanza ti impedisce di frequentarti quanto vorresti”. Ha inoltre ammesso di essere rimasta un po’ dispiaciuta.

La verità sulla proposta di matrimonio di Nikita Perotti (anche alla Balivo). Voto: 8

Non è una novità: Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina hanno simulato una proposta di matrimonio per lanciare un progetto insieme. Perotti, nello studio della Balivo, ha parlato del servizio (insegnano a fare il primo ballo di matrimonio agli sposi), e la conduttrice lo ha invitato a fermarsi per evitare pubblicità occulta. Ma Perotti ha recuperato con ciò che lo rende tanto simpatico: “Spero non te la sia presa, ma la proposta volevo farla anche a te, ma sapevo che eri sposata. Lo lanciavo con te il sito: ti faccio una finta proposta”. Incredula la Balivo.

Tinto Brass è tornato a casa dopo il ricovero. Voto: n.d.

Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per Tinto Brass: a gennaio 2026, due frane hanno interrotto la strada d’accesso al borgo dove risiede, Isola Farnese, una comunità composta perlopiù da anziani hanno dovuto usare solo una scala con più di 100 gradini per lasciare il borgo (la strada è stata riaperta, ma viene chiusa in caso di previsioni di maltempo). Il 7 maggio è stato ricoverato per una grave infezione sistemica (setticemia).

Caterina Varzi, la moglie, è stata ospite in studio da Caterina Balivo per aggiornare sulle sue condizioni. “Tinto è tornato a casa, sta meglio, è stato in ospedale per setticemia, è una infezione sistemica molto grave, ad alto rischio di mortalità. Mi sono accorta che c’era qualcosa che non andava perché aveva la pressione più bassa e la febbre. Il quadro clinico è delicato, ma la sua tempra è forte”.

Fedez, la vita con Giulia Honegger. Voto: 8

Dopo le difficoltà degli ultimi anni, per Fedez è iniziato un periodo di rinascita anche attraverso l’amore, e non solo la sua carriera: pizzicato dal settimanale Nuovo a Forte dei Marmi con la compagna Giulia Honegger, mamma Annamaria e i figli Leone e Vittoria, avuti dalla sua precedente relazione con Chiara Ferragni, oggi è in attesa di diventare padre per la terza volta. La mamma “avrebbe accolto con grande affetto Giulia e non vedrebbe l’ora di stringere tra le braccia il nuovo nipotino“. Tutto è bene quel che finisce bene.

L’altro lato di Bido, il figlio di Al Bano. Voto: 9

Quello dei “figli d’arte” è sempre un tema scottante. Ma ce ne sono molti che si tengono ben distanti dalle telecamere, e di certo Bido non vuole proprio saperne di flash e di note. Non ha alcun interesse ad apparire, non vuole saperne nulla di quel mondo tanto glamour dei genitori né ha intenzione di avviare una carriera nel canto. Riccardo Signoretti ha raccontato qualcosa su di lui: “Scappa quando vede un flash, sta già lavorando, ha una fidanzata molto carina, è un ragazzo molto profondo”. Deve il suo soprannome, ovvero “Bido”, alla sorella: “Perché quando è nato avevo un anno e non riuscivo a dire ‘bambino'”, ha raccontato. L’argomento è stato spento poco dopo dalla Balivo: “Non voglio parlare più di Bido, rispettiamo la sua privacy“.