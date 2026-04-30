La Volta Buona, pagelle del 30 aprile: Corinne Clery parla della lite con Serena Grandi (5), Jasmine Carrisi ricorda la sorella scomparsa (9)

A La Volta Buona del 30 aprile il ricordo di Ylenia Carrisi e la rivelazione di Corinne Clery sul rapporto con il figlio e sull’ex amica Serena Grandi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Corinne Clery

Anche giovedì 30 aprile torna l’appuntamento con La Volta Buona, il salotto del pomeriggio di Rai1 che ogni giorno fa compagnia a migliaia di telespettatori con le sue storie e i suoi ospiti. Questa volta in studio da Caterina Balivo ci sono la figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, ma anche il ballerino Simone Di Pasquale, Corinne Clery, Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi, Samantha De Grenet e Natasha Stefanenko, raggiunti poi anche da Antonella Fiordelisi.

Il ricordo di Ylenia Carrisi nelle parole della sorella Jasmine (9)

La puntata inizia con la storia di Ylenia Carrisi, la figlia di Romina Power e Al Bano, scomparsa anni fa e mai più ritrovata. Recentemente proprio Romina è tornata a parlare della figlia: la cantante continua a sostenere che la figlia sia viva. Intervistata a Belve, Romina ha confessato di essere convinta che Ylenia prima o poi tornerà a casa e, a conferma della sua tesi, porta le testimonianze di alcune sensitive e medium alle quali si è rivolta per avere notizie della figlia.

Caterina Balivo chiede subito a Jasmine, in studio con lei, cosa ne pensa di questa storia e la giovane risponde sincera: “Non ho potuto vivere nè Ylenia nè tutto il resto, ma l’ho vissuta sempre tramite le parole di papà. Ylenia era una ragazza dall’intelligenza straordinaria e quindi mi fa sempre piacere sentire parlare di lei”, dicendosi anche incuriosita da come il padre ha affrontato il dolore e le difficoltà per la perdita della figlia.

Divorzio tra Al Bano e Romina Power, le accuse della mamma del cantate (6)

Al Bano, ospite di Ciao Maschio nel 2021 era tornato a parlare del divorzio con Romina ammettendo che era stata la più grande sconfitta della sua vita e che i suoi figli ne avevano risentito molto.

Si era comunque detto privo di rimorsi perché consapevole di aver fatto tutto ciò che poteva fare. Samantha De Grenet interviene difendendo Romina e dicendo che una mamma sa bene cosa significa non riuscire ad accettare la morte della figlia ed è per questo che lei ed Albano hanno sempre affrontato questo dramma in modo diverso.

Anche Enzo Paolo Turchi racconta di capire la situazione perché sua madre ha perso due sorelline a 18 mesi e 11 anni: “Mia mamma non voleva più vivere e ora capisco perché mi trascurava” racconta il ballerino e coreografo facendo commuovere tutti.

Andrea Biavardi, direttore di Oggi, difende invece Al Bano dopo le interviste rilasciate da Romina Power e dalla signora Iolanda, mamma di Al Bano, che ha dato la colpa della loro separazione proprio a Romina, definendola addirittura un’ingrata.

Samantha De Grenet sul rapporto con la sorella “Abbiamo fatto pace” (8)

In studio il discorso finisce sulle liti familiari e sui rapporti tesi tra alcune celebrità come ad esempio le sorelle Lamborghini e i fratelli Muccino che rappresentano il perfetto esempio di legami familiari che si sono interrotti a causa di dissidi interni e incomprensioni varie. Sono tornate a parlarsi invece Belen e Cecilia Rodriguez dopo mesi di lontananza che avevano preoccupato parecchio i fan.

Caterina Balivo chiede a Samantha De Grenet che tipo di rapporto ha con sua sorella e la showgirl risponde: “Abbiamo un bellissimo rapporto, ma c’è stato un periodo nel quale ci siamo allontanate anche noi. Poi però abbiamo fatto pace anche per i nostri genitori. Quella crisi ci ha permesso di conoscerci meglio e oggi ci vogliamo più bene di prima”.

Poi la De Grenet racconta di aver sposato di nuovo il suo ex dopo 4 anni e mezzo di lontananza.

Corinne Clery sul figlio: “Non ci parliamo da 9 anni” (5)

Corinne Clery racconta di essersi sposata e lasciata molto presto e di non aver mai raccontato nulla al figlio per non rovinare l’immagine che aveva del padre, tuttavia i due non si parlano da 9 anni e non hanno un buon rapporto. La Clery racconta di avergli perdonato tante cose fino a rendersi conto che il figlio, invece, fa molte cose contro di lei e a quel punto ha scelto di tutelarsi.

“Le mie nipoti le vedevo una volta l’anno perché mio figlio metteva sempre tante scuse” racconta, poi torna sulla sua amicizia difficile con Serena Grandi raccontando di averle scritto una lettera aperta su DiPiù Tv in risposta ad un’intervista rilasciata proprio dalla Grandi a Domenica In.

Tra le due donne c’è un rapporto difficile tanto che la Clery ad un certo punto ha scritto nella lettera: “Sto vivendo un rapporto complesso con mio figlio e c’è una causa in corso, e Serena Grandi è una delle testimoni del processo anche se neanche lo conosce”.

Tra le due c’è stata anche una diatriba per un uomo condiviso, Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi che ha poi sposato proprio Corinne Clery e che è scomparso da anni. L’attrice insiste con un appello dai toni accesi e dice senza giri di parole all’ex amica: “Devi piantarla, lascia stare mio marito e mio figlio, fatti una vita”.

Natasha Stefanenko, il doloroso addio al padre Boris (9)

Natasha Stefanenko racconta di aver perso l’adorato papà il 28 marzo dopo una lunga lotta contro una malattia degenerativa. Per l’occasione Natasha ha scritto un commovente post sui social pieno di gratitudine, lo stesso sentimento che ha sempre provato anche per la madre Svetlana che è stata insieme a lei vicino al marito fino all’ultimo momento.

Un rapporto speciale che Natasha celebra con infinito amore: “Questa esperienza mi ha insegnato cosa vuol dire davvero la parole amore. Mia mamma è stata per anni vicina a mio padre curandolo da una malattia rara più la demenza, ma non ha mai mollato e non ha mai lasciato solo mio padre neanche per un secondo”.

“Amate i vostri genitori e diteglielo ogni giorno” prosegue Natasha piena di enfasi.

Simone Di Pasquale, matrimonio in arrivo per il ballerino (9)

Caterina mostra una commovente clip del 2023 quando Simone Di Pasquale, commosso, aveva annunciato il suo addio al programma in occasione della nascita del primo figlio, Gabriele, arrivato a coronare l’amore per la sua compagna che presto diventerà anche sua moglie. Il ballerino infatti sta infatti per compiere un importante passo: il matrimonio con la sua Maria la prossima estate, forse il 27 luglio.

“Inviteremo parenti e amici vicino Roma, in campagna, e faremo una cerimonia semplice e bucolica. Io non avevo questa esigenza, ma Maria ci tiene e dopo 5 anni di richieste ho deciso di chiederle di sposarla” ha raccontato Simone.

Can Yaman, il cambio look che ha sorpreso tutti (9)

Domenico Marocchi va a Roma nord ad intervistare il barbiere ufficiale di Can Yaman: l’uomo racconta delle motivazioni per cui l’attore turco ha deciso di cambiare look, tagliandosi la barba e facendo dei colpi di sole.

All”hairstylist viene chiesto anche in maniera ironica dagli ospiti in studio a La Volta Buona il perché sono state messe sui social le foto dell’attore con la cuffia delle meches, ma tutti difendono la scelta di Can di mostrarsi con umiltà così com’è senza filtri o costruzioni.