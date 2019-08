Chi è Gabriele, il nuovo amore di Alessia Ventura (dopo Pippo Inzaghi)

editato in: da

Alessia Ventura è di nuovo innamorata. Dopo la fine della relazione con Filippo Inzaghi e un lungo periodo da single, la modella ha ritrovato l’amore con Gabriele.

A svelare la relazione, tenuta segreta sino ad oggi, è stata proprio Alessia che su Instagram ha postato una foto che vale più di mille parole. Uno scatto che la ritrae mentre, bellissima, bacia il fidanzato. Come didascalia l’ex Letterina di Passaparola ha aggiunto semplicemente un cuore rosso.

Chi è il nuovo fidanzato della Ventura? Di lui si sa poco e niente se non il nome. Su Instagram ha condiviso le foto che raccontano la sua vacanza a Lampedusa, in Sicilia, insieme ad Alessia e ad alcuni amici. Ha una passione per la barca e un fisico da modello, anche se presumibilmente non fa parte del mondo dello spettacolo.

La notizia della nuova love story è stata accolta con entusiasmo non solo dai follower, ma anche da tantissime amiche famose della Ventura. “Sììì” ha commentato Bianca Atzei, felice per lei, mentre Caterina Balivo ha aggiunto: “Che belli!”. Fra i tanti commenti di auguri spuntano anche quelli di Elena Santarelli e Adriana Volpe.

Un amore, quello per Gabriele, che per Alessia è arrivato dopo tante sofferenze per via del legame con Filippo Inzaghi. I due hanno vissuto una lunga e intensa storia d’amore che sembrava destinata a portarli all’altare. Poi l’ombra del tradimento, l’addio, il ritorno di fiamma e infine la separazione definitiva. La modella non aveva mai nascosto il dolore provato per la fine di una relazione in cui aveva investito molto.

“Tutto è avvenuto in un momento cruciale, in cui stavamo costruendo, pensando al matrimonio e ai figli – aveva svelato in una dolorosa intervista a Verissimo -. Quasi impossibile fare finta di niente.Abbiamo provato a ricucire il rapporto, ma è stato inutile. Lo strappo ormai era enorme. Era l’uomo dei miei sogni. Mi ha corteggiata, mi ha fatto sentire importante. Il primo uomo con il quale ho parlato di matrimonio e figli”.

Oggi finalmente Alessia è tornata a sorridere accanto a Gabriele, mentre Pippo Inzaghi è legato ad Angela Robusti, ex protagonista di Uomini e Donne.