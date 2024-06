Chi è Angela Robusti, la moglie di Filippo Inzaghi

Fonte: IPA Pippo Inzaghi con la moglie Angela Robusti e i figli

Lunghi capelli biondi e occhi azzurri, Angela Robusti è la moglie di Filippo Inzaghi. Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poi architetto, oggi è una wedding planner e designer di gioielli. La coppia ha avuto un colpo di fulmine nel 2017. Subito dopo Angela e Pippo hanno messo su famiglia: nel 2021 è nato Edoardo, mentre nel 2023 Emilia. Il matrimonio è stato celebrato a Formentera, la loro isola del cuore, nell’estate 2024.

Angela Robusti, chi è la moglie di Filippo Inzaghi

Classe 1990, Angela Robusti è nata e cresciuta a Veggiano, in provincia di Padova. Si è laureata in Architettura ad Udine. Parallelamente agli studi si è data da fare come modella e testimonial di vari brand. Nel 2012 ha partecipato a Miss Italia con la fascia di Miss Forme Morbide Veneto. Nonostante sia arrivata in finale quell’edizione è stata vinta dalla siciliana Giusy Buscemi, oggi attrice affermata. Nel 2016 Angela ha partecipato a Uomini e Donne, dove ha provato a corteggiare l’ex tronista Luca Onestini. Dopo qualche esterna insieme, però, la Robusti è stata eliminata.

Angela ha così preferito allontanarsi dal mondo dello spettacolo per darsi da fare come architetto. Quando ha conosciuto Filippo Inzaghi, nel 2017, “lavoravo come architetto d’interni in uno studio di progettazione, ero in piena carriera e piena di ambizioni e non avevo intenzione di relazionarmi con un uomo”, ha ricordato la Robusti, che si è innamorata immediatamente dell’ex calciatore tanto da andare prima a convivere con lui e poi seguirlo nei suoi vari spostamenti lavorativi.

“Da quel momento l’ho seguito in tutte le sue tappe, mi sono reinventata trasformando il mio lavoro da architetto a wedding planner”, ha fatto sapere Angela Robusti, che è anche una designer di gioielli ed è molto sensibile alle tematiche ambientali. La moglie di Pippo Inzaghi non è mai stata una grande appassionata di calcio: “Nella mia famiglia amiamo il motociclismo”.

Angela Robusti, dal primo incontro con Inzaghi alla loro storia d’amore

Angela Robusti e Pippo Inzaghi si sono conosciuti ad una festa nel 2017. In quel periodo lui allenava il Venezia. “Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia a una festa. Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle. Non avevo mai visto una partita di calcio, prima, nella mia famiglia amiamo il motociclismo, e poi era troppo grande per i miei gusti: ha 17 anni più di me. Così quando mi ha chiesto il numero non gliel’ho dato”.

È stata la tenacia di lui a fare in modo che la storia iniziasse e si evolvesse. Ora l’amore è grande e i due hanno costruito una bellissima famiglia: nel 2021 è arrivato Edoardo mentre nel 2023 Emilia. “Mi ha cercata sui social e infine mi ha invitata a cena in uno stellato: una settimana dopo siamo andati a vivere insieme”, ha rivelato Angela.

“Sin dall’inizio abbiamo capito che nonostante una vita completamente diversa avevamo in comune i valori di una vita semplice: sognavamo di cucinare insieme, di fare una semplice passeggiata di domenica o anche di trascorrere una serata sul divano a vedere un film. E così è stato il nostro Grande Giorno: semplice”, ha ammesso Angela Robusti.

Nell’estate 2024 il matrimonio di Angela Robusti e Pippo Inzaghi, alla presenza di duecento invitati. Testimone di nozze dello sposo il fratello Simone. La cerimonia si è svolta alla Iglesia de Sant Francesc Xavier de Formentera, una piccola e intima chiesa a cui gli sposi sono molto legati. L’ingresso della sposa è avvenuto sulle note di Una lunga storia d’amore di Gino Paoli suonata in acustico.

“Abbiamo fin da subito scartato l’idea di location eclatanti non avevano nessun significato per noi e abbiamo scelto qualcosa che ci rispecchiasse appieno e che ci facesse sentire a casa. Tutto si è svolto lungo la costa Es Pujols che si trova di fronte al ristorante Bocasalina, a Formentera. Per noi questo pezzo di spiaggia, spesso poco considerato, è il luogo che ci fa vibrare il cuore”, ha detto Angela a Vogue.

Durante i festeggiamenti la Robusti ha organizzato una sorpresa per il marito: una performance live di Marco Masini. “La nostra idea di festa era quella di far divertire i nostri invitati durante tutta la cena seguendo il format degli anni ‘90 dei locali romagnoli. Abbiamo cercato di creare coinvolgimento per tutta la serata, senza un inizio e senza una fine!”.