Meghan Markle, l’incontro con la figlia segreta di Carlo e Diana

editato in: da

Lady Diana, vita di una principessa

Meghan Markle avrebbe incontrato Sarah Spencer, la donna che si dice essere la figlia segreta di Carlo e Diana, avuta dalla coppia prima del matrimonio.

A rivelare il misterioso incontro tra la moglie e la presunta sorella di Harry è il magazine The Globe. Da anni circolano indiscrezioni su una figlia avuta da Carlo e Diana. Si chiamerebbe Sarah e vivrebbe in America. La foto della donna, comparsa sulla copertina della rivista, mostra una certa somiglianza con la Principessa, capelli biondi, occhi chiari, tratti del viso dolci. Ma nulla più.

La storia di Sarah è degna di una spy story. Ricostruita attraverso indiscrezioni, documenti e testimonianze, prima del matrimonio con Carlo, la Regina Elisabetta avrebbe preteso che si verificasse la verginità e la fertilità di Diana per garantire un erede al trono britannico. Dunque, la fece visitare dal ginecologo di Corte, Sir George Pinker, che le prelevò due ovuli e li fecondò con il seme di Carlo.

Avvenuto il concepimento, la Sovrana ne ordinò la distruzione, ma pare che la richiesta di Sua Maestà sia stata disattesa, non è chiara di chi sia stata la responsabilità della mancata esecuzione, e così è nata Sarah.

A indiscrezione si aggiunge indiscrezione. Infatti, stando al Globe, Meghan Markle avrebbe incontrato la donna durante il viaggio in Nuova Zelanda. L’incontro è stato organizzato in gran segreto. Meg è sgattaiolata in incognito per non farsi riconoscere e sarebbe andata a conoscere Sarah. Pare che quest’ultima abbia trovato “semplicemente adorabile” la moglie di Harry, secondo i ben informati.

La presunta figlia di Carlo e Diana però ha avuto un altro incontro eccellente. Infatti, qualche anno fa a New York conobbe Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge e suo marito William parlarono con Sarah riguardo alla delicata faccenda della successione al trono.

A contendersi lo scettro però c’è anche Simon, il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla, frutto del loro amore, e nato ben prima del fidanzamento tra il Principe e Diana.

Insomma, il povero William dovrà darsi da fare per ottenere quello che gli spetta di diritto. Ovviamente, tutte queste indiscrezioni e voci di presunti figli segreti non trovano conferma, né fin ora sono stati trovati documenti o prove che attestino la veridicità delle pretese di Simon e Sarah.