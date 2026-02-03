Meghan Markle osa parlare di Lady Diana e fa infuriare William

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Meghan Markle ha trovato il modo di fare infuriare William, ampliando il divario tra lui e suo fratello Harry. La Duchessa del Sussex sta cercando di far risalire le sue quotazioni su Netflix dopo che la seconda stagione della sua serie Meghan, with love è precipitata negli ascolti. E per farlo non che sfruttare il suo legame con la Famiglia Reale.

Meghan Markle, la serie su Lady Diana

Mentre la Famiglia Reale affrontando il peggior scandalo degli ultimi due secoli a causa dei rapporti di Andrea e Sarah Ferguson con Epstein, Meghan Markle, con il supporto di Harry, sta progettando una docuserie per onorare la memoria di Lady Diana per i 30 anni dalla morte, avvenuta il 31 agosto 1997.

Dunque, il documentario uscirebbe nel 2027. Harry appoggia totalmente il progetto di Meghan, anzi pare sia stata sua l’idea di celebrare la madre con un progetto che vedrebbe i Sussex nel ruolo di produttori per Netflix.

Infatti, nell’accordo che hanno firmato con la società americana di intrattenimento sono previste delle produzioni a firma di Harry e Meghan.

Questo progetto su Diana, inoltre, permetterebbe a Lady Markle di rilanciarsi agli occhi di Netflix che non è più interessata a realizzare la terza stagione della serie della Duchessa, dato il chiaro insuccesso della seconda.

Meghan Markle, William furioso con la cognata

Ma proprio l’operazione finanziaria dietro il documentario celebrativo su Diana, ha fatto infuriare William.

Dal 2020 William e Harry ricordano separatamente la madre nell’anniversario della sua morte. Solo in un’occasione in questi anni si sono trovati insieme, quando è stata inaugurata la statua della Principessa a Kensington Palace, e non si sono nemmeno guardati in faccia. Anzi pare che fu proprio in quella circostanza che i rapporti si interruppero completamente, perché – stando a fonti vicine a William – Harry avrebbe registrato col cellulare la breve conversazione col fratello, forse per usarla in qualche intervista televisiva o in qualche libro.

Da qui la reticenza di William al documentario su Diana di Harry e Meghan. Pare che William sia furioso all’idea che la vita di Diana venga rivisitata per fini commerciali, soprattutto non sopporta l’idea che Meghan debba svolgere un ruolo centrale dietro le quinte.

Una fonte americana ha raccontato che: “Harry è assolutamente determinato a commemorare sua madre e crede fermamente che raccontare la sua storia sia qualcosa che ha il diritto di fare in quanto figlio. Dal suo punto di vista, questo non è un progetto che richiede l’approvazione del fratello, e non sopporta l’idea che qualcuno debba controllare il modo in cui ricorda Diana”.

Ma il punto di vista di William è molto diverso. “Ciò che ha davvero fatto infuriare William, però, è la portata del coinvolgimento di Meghan. Vede la sua presenza come il superamento di un confine profondamente personale e ritiene che permetterle di plasmare o trarre profitto dall’eredità di Diana equivalga a un profondo tradimento della memoria di sua madre”.