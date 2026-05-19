Meghan Markle e Harry, otto anni di matrimonio: foto inedite e imbarazzanti

Harry e Meghan Markle festeggiano 8 anni di matrimonio e la Duchessa del Sussex condivide foto inedite che immortalano momenti imbarazzanti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Harry e Meghan: il Royal Wedding

Meghan Markle e Harry festeggiano otto anni di matrimonio. Infatti, sono convolati a nozze il 19 maggio 2019 con una cerimonia regale sullo stile di quella di William e Kate Middleton. Per celebrare l’anniversario la Duchessa del Sussex ha condiviso su Instagram delle foto inedite in cui vengono svelate scenette imbarazzanti per un Principe, figlio di un Re.

Meghan Markle, le foto mai viste delle nozze: dal casquè al bacio appassionato

Meghan Markle e Harry possono festeggiare in tutta serenità il loro anniversario di nozze. Otto anni sono un bel traguardo, specialmente in considerazione di tutte le profezie, compresa quella della maga di Diana, che davano per spacciato il loro matrimonio entro il quinto anno.

Così, a dispetto di ogni pronostico, Meghan ha voluto celebrare il suo anniversario con delle foto inedite del suo matrimonio con Harry che si celebrò il 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor.

Elisabetta II regnava ancora e c’era anche suo marito Filippo. Mentre Carlo, non ancora Re, accompagnò la sposa all’altare, visto che suo padre diede forfait, cercando addirittura di vendere ai giornali le foto dei suoi preparativi per le nozze. Solo la madre di Meghan era presente a rappresentare la sua famiglia e memorabile è stata la foto che la ritrae coi suoceri, Carlo e Camilla.

Ma quello scatto fa parte di quelli ufficiali, di quelli approvati dal Palazzo e che finirà nell’album di nozze conservato negli archivi della Corona. Poi ci sono le immagini più intime e romantiche che invece appartengono ai ricordi più personali degli sposi. E infine ci sono foto mai viste che Meghan ha deciso di recuperare, condividendole sul suo profilo Instagram.

Lady Markle ha postato una galleria di immagini in bianco e nero del party di nozze. Lei indossa il secondo abito ed è davvero magnifica.

Meghan e Harry ballano al centro della pista, si scambiano baci appassionati e invitano gli ospiti ad unirsi con loro nelle danze. Sono felici e innamorati e in queste foto, scattate da Chris Allerton, sono una prova.

Ma tra questi ritratti ce ne sono alcuni che qualunque coppia definirebbe imbarazzanti e a riguardarli probabilmente scoppierebbe a ridere, ricordando quei bei momenti. Ma quando si è personaggi pubblici e si decide di renderle pubbliche, la presa in giro da molti degli utenti dei social è inevitabile. E naturalmente ad essere messo in ridicolo è solo Harry che si cimenta in un casquè con la moglie oppure si lascia sbaciucchiare dalla sua dolce metà, completamente perso nelle sue mani.

Meghan Markle, le foto dietro le quinte delle nozze con Harry

Meghan ha voluto esagerare e ha pubblicato una seconda serie di foto delle nozze con Harry, un po’ in bianco e nero e altre a colori.

Queste immagini, realizzate sempre da Chris Allerton, sono più “formali”. Le foto sono state scattate durante la cerimonia al Castello di Windsor, ma rivelano anche il dietro le quinte del matrimonio, le attese, i brindisi, il momento in cui Harry e Meghan posano per le foto e infine un tenero bacio.

Non tutti gli scatti sono davvero inediti. Infatti, alcuni sono stati mostrati nel documentario di Netflix su Harry e Meghan, uscito nel 2022. Ma altre foto non le aveva viste ancora nessuno. E non c’è da stupirsi.