Lutto per Marco D’Amore, è morto il padre Marcello: “Ho fatto di tutto per somigliarti”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Marco D'Amore

Grave lutto per Marco D’amore, protagonista della fiction Gomorra: l’attore ha infatti perso l’adorato papà Marcello, che ha salutato con un commovente messaggio sui social. Per il suo addio all’amato genitore, l’artista campano ha usato splendide parole, ringraziandolo anche per essere stato la sua principale fonte d’ispirazione: “Crescendo ho fatto di tutto per somigliarti” ha scritto D’Amore.

L’addio di Marco D’Amore a suo padre

Uno splendido scatto d’infanzia e un lunghissimo messaggio d’addio: così l’attore Marco D’Amore ha salutato sui social l’amato papà Marcello, scomparso da pochissimo. L’interprete di Gomorra ha fornito uno splendido ritratto del genitore, dal quale ha ereditato l’amore per l’arte in tutte le sue forme: “Addio papà R.I.P. ❤️ Chi stima il mio lavoro deve sapere che tu sei stato fonte inesauribile di ispirazione e che crescendo ho fatto di tutto per somigliarti. Grazie per avermi reso un lettore famelico, appassionato!” si legge nelle prime righe del post.

Segue un racconto dettagliato degli ultimi giorni insieme, che hanno regalato una nuova dimensione al rapporto filiale: “In questo mese di dolore, passato mano nella mano, siamo entrati in una intimità che ci ha permesso confidenze e racconti tra lacrime e sorrisi…cosa che, forse, riesce solo quando si soffre davvero. Così, i nostri ruoli, si sono ribaltati: tu sei stato il figlio che non ho mai avuto, io sono diventato il padre che non sono mai stato. Nelle mie mani hai affidato le tue fragilità, le tue paure. Ho provato ad accarezzarti con tutta la delicatezza di cui sono capace”.

Marco D’Amore, le parole d’addio per il papà

L’ultima parte del saluto di Marco diventa ancora più commovente: “Serberò nel cuore e nella memoria quello che mi hai raccontato, ne farò tesoro, non lascerò mai che si estingua il tuo ricordo. Ciao Marcellino mio, ora che sei nella luce, finalmente libero dai patimenti del corpo, ti prego di non dimenticarti di me, proteggimi dalla malvagità del mondo e dalla cattiveria degli esseri umani da cui non ho imparato ancora a difendermi”.

Nel suo futuro, assicura l’attore, continuerà a mettere in pratica quanto appreso dal papà: “Io continuerò a fare il mio, così come mi hai insegnato, così come so tu vuoi io faccia e…ti aspetto…vienimi a trovare…anzi come cantava Sergio Bruni che amavi tanto…”Vieneme ‘nzuonno si…vieneme ‘nzuonno…”.

Marco D’Amore non è entrato nel merito delle cause di morte del genitore, mantenendo il riserbo che da sempre lo contraddistingue. Le sue parole sono comunque una testimonianza potentissima del legame viscerale che lo ha unito fino all’ultimo giorno al suo adorato papà.

Chi è Marco D’Amore

Marco D’Amore è uno degli attori più apprezzati del panorama italiano. Dopo una lunga gavetta teatrale, che lo ha visto spesso accanto al concittadino Toni Servillo, l’artista conosce il successo grazie alla fiction Gomorra, in cui interpreta Ciro Di Marzio: al suo celebre alter ego ha dedicato anche il film L’Immortale, da lui diretto e interpretato. Tra gli altri successi si ricordano anche Caracas; Napoli magica e Criature, mentre sul piccolo schermo la fiction Benvenuti a tavola – Nord vs Sud.