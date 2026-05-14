Sono state annunciate le candidature dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. Il premio celebre dal 2021 il meglio della serialità televisiva italiana. Quest’anno abbiamo in corsa 25 fiction, suddivise tra cinque categorie differenti: commedia, crime, drama, dramedy e film TV. A ciò si aggiunge il riconoscimento più prestigioso, quello di Serie dell’Anno. Nessuna sorpresa però sotto questo aspetto, con il titolo già assegnato a Portobello di Marco Bellocchio.
Indice
Portobello è la Serie dell’Anno
Portobello racconta il clamoroso errore giudiziario che segnò la vita di Enzo Tortora. Vittima innocente di un maxi processo dai risvolti inattesi. Uno dei volti più popolari della televisione italiana trascinato nel fango.
Protagonista assoluto è Fabrizio Gifuni, affiancato da un cast eccellente, che comprende Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Alessandro Preziosi, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi e Irene Maiorino.
Presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, è la prima serie italiana HBO Original. Una produzione eccellente e una serie destinata a fare storia. Riceverà il premio nella serata conclusiva di Napoli il 6 giugno.
Le fiction candidate ai Nastri d’Argento 2026
Tra i nomi in cinquina per le categorie attoriali spiccano Sabrina Ferilli, candidata come miglior attrice protagonista per A testa alta, e Luca Argentero, in corsa come miglior attore protagonista per Avvocato Ligas.
I volti amatissimi in corsa sono però davvero tanti, da Maria Chiara Giannetta a Carolina Crescentini, da Corrado Guzzanti a Benedetta Porcaroli, passando per Alessandro Gassman.
Commedia
- Balene – Amiche per sempre (Rai);
- Call My Agent – Italia – terza stagione (Sky);
- Il Baracchino (Prime Video);
- Pesci Piccoli 2 (Prime Video);
- Sicilia Express (Netflix).
Crime
- Gomorra – Le origini (Sky);
- Guerrieri – La regola dell’equilibrio (Rai);
- Il Mostro (Netflix);
- L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro (Rai);
- Petra – terza stagione (Sky).
Drama
- A testa alta – Il coraggio di una donna (Mediaset);
- Il Commissario Ricciardi – terza stagione (Rai);
- Le libere donne (Rai);
- Noi del Rione Sanità (Rai);
- Prima di noi (Rai).
Dramedy
- Avvocato Ligas (Sky);
- Cuori – terza stagione (Rai);
- La Preside (Rai);
- Mrs Playmen (Netflix);
- Un Professore – terza stagione (Rai).
Film TV
- Franco Battiato. Il lungo viaggio (Rai);
- Il Falsario (Netflix);
- Qualcosa di Lilla (Rai);
- Scuola di seduzione (Paramount+);
- Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli (Rai).
Le attrici e gli attori in corsa
Tra nomi in ascesa e volti consolidati dello spettacolo italiano, ecco l’elenco completo dei candidati:
Miglior attrice protagonista
- Linda Caridi (Prima di noi);
- Carolina Crescentini (Mrs Playmen);
- Sabrina Ferilli (A testa alta);
- Maria Chiara Giannetta (Blanca – terza stagione);
- Maria Vera Ratti (Il Commissario Ricciardi – terza stagione).
Miglior attore protagonista
- Dario Aita (Franco Battiato. Il lungo viaggio);
- Luca Argentero (Avvocato Ligas);
- Alessandro Gassmann (Guerrieri – La regola dell’equilibrio);
- Matteo Martari (Cuori – terza stagione);
- Carmine Recano (Noi del Rione Sanità).
Miglior attrice non protagonista
- Sara Drago (Call My Agent – Italia – terza stagione);
- Emanuela Grimalda (Gloria – Il ritorno);
- Gaia Messerklinger (Le libere donne);
- Marina Occhionero (Avvocato Ligas);
- Benedetta Porcaroli (Zvanì).
Miglior attore non protagonista
- Andrea Arcangeli (Prima di noi);
- Fabrizio Biggio (Le libere donne);
- Corrado Guzzanti (I delitti del BarLume);
- Valerio Lundini (Gigolò per caso – La sex guru);
- Giulio Scarpati (Cuori – terza stagione);
- Quando e dove vedere la premiazione.