Luca Argentero insieme alla moglie nella nuova serie Sky: “Ci siamo innamorati sul set”

IPA Luca Argentero e Cristina Marino

Prima di rivederlo ancora una volta con il camice in Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero si trasforma ancora una volta e in Avvocato Ligas indossa la toga per diventare il miglior penalista del Foro di Milano con una vita privata quanto meno turbolenta. Ed è proprio qui il bello, perché nel cast della nuova serie Sky Original c’è Cristina Marino, sua moglie nella realtà, che lo affianca in questa avventura di cui è assoluto protagonista. Com’è stato condividere il set con la propria metà? È lo stesso attore torinese a svelarlo, parlando anche dei sacrifici e dei nuovi equilibri familiari.

Luca Argentero e Cristina Marino: un amore fuori e dentro il set

Non è la prima volta che Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino si incontrano davanti a una telecamera, ma ogni volta ha un sapore diverso. “Io e Cristina ci siamo conosciuti e innamorati su un set”, racconta l’attore che ha fatto sognare milioni di italiani in Doc – Nelle tue mani ricordando l’inizio della loro storia. Oggi, con due figli e una quotidianità costruita passo dopo passo, ritrovarsi colleghi significa anche misurarsi con i nuovi equilibri che, per forza di cose, la famiglia impone. “Nel frattempo, in questi ultimi sei anni, sono nati i nostri due figli. E come spesso accade, soprattutto in Italia, è la mamma a sacrificarsi un po’ di più”, aggiunge.

Cristina Marino stessa non ha mai nascosto di aver messo la famiglia al centro delle sue priorità. “Sono devota al mio ruolo di mamma, me li porto dappertutto”, ha spiegato in un’intervista a F parlando dei suoi bambini. Una scelta fatta con convinzione, anche a costo di rallentare la carriera. “Ho sacrificato la mia esperienza nel cinema per questo. Adesso ci proverò, ma se non riuscissi a essere tranquilla rispetto all’organizzazione della mia famiglia rinuncerò a qualcosa, con la serenità di sapere che l’ho fatto per una causa molto bella”.

Stare sullo stesso set, però, non è solo questione di romanticismo. “È più difficile stare sul set con una persona a cui sei legata. È difficile essere la moglie dell’attore protagonista”, ammette lei con grande sincerità. Luca Argentero, dal canto suo, è consapevole dei sacrifici fatti dalla moglie e non nasconde il desiderio di vederla tornare pienamente al suo percorso professionale: “Sono felice che stia tornando a fare il lavoro che faceva quando l’ho conosciuta. Abbiamo due figli piccoli, qualcuno deve esserci. Mi piacerebbe potermi permettere di stare a casa al posto suo”.

“Avvocato Ligas”, Argentero: “Mi sono ispirato a Better Call Saul”

Con Avvocato Ligas Luca Argentero cambia passo e si allontana dall’immagine del protagonista impeccabile. Il suo avvocato è brillante ma irregolare, per così dire, capace di muoversi tra intuizioni geniali e scelte controcorrente. “Dopo tanti anni passati a interpretare un po’ la figurina dell’eroe positivo, è divertente confrontarsi con le zone d’ombra“, ammette l’attore. E aggiunge: “Ligas è tutto quello che ho sempre sognato di essere e non ho mai avuto il coraggio di essere”.

Ispirato anche a modelli internazionali come Better Call Saul, il personaggio si muove in una Milano elegante e spietata, tra casi complessi e colleghi pronti a sfidarlo. La serie debutta il 6 marzo su Sky e NOW e segna per l’attore un momento di rinnovamento professionale – condiviso, questa volta, anche con la moglie.