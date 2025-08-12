Luca Argentero, Cristina Marino sarà in Doc 4: l’indiscrezione sulla nuova stagione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Luca Argentero e Cristina Marino

Cristina Marino reciterà in Doc – Nelle tue mani 4 insieme a Luca Argentero? Secondo le ultime indiscrezioni l’influencer, modella e attrice sarebbe entrata nel cast della fortunatissima serie che tornerà presto sul piccolo schermo.

Cristina Marino sarà in Doc – Nelle tue mani 4?

L’indiscrezione è stata lanciata da Vanity Fair, secondo cui Cristina Marino avrebbe preso parte alle riprese di Doc – Nelle tue mani 4. Il primo ciak della serie con protagonista Luca Argentero è prevista per la fine di agosto e sarà fra Roma e Torino. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Cristina nella serie e se il suo personaggio si troverà a interagire con Andrea Fanti, il medico e protagonista interpretato da Argentero. Il suo potrebbe essere un semplice cameo oppure potrebbe portare nella serie tv un nuovo personaggio con una storia tutta sua.

Per ora si tratta solamente di indiscrezioni e di sicuro ne scopriremo di più nei prossimi mesi, quando usciranno le prime anticipazioni su Doc – Nelle tue mani 4. Di certo Cristina Marino e Luca Argentero nell’ultimo periodo hanno aumentato particolarmente il lavoro in coppia. Starebbe infatti per uscire su Sky la serie legal che si intitola Ligas che vedrà l’ex gieffino nei panni di un avvocato che risolve casi misteriosi, affiancato proprio da Cristina Marino. Non solo: i due sarebbero pronti a recitare in Call My Agent Italia, un’altra serie Sky molto amata.

L’amore di Luca Argentero e Cristina Marino

D’altronde la scintilla fra Luca Argentero e Cristina Marino era scoppiata proprio sul set. All’epoca – era il 2015 – i due stavano recitando in Vacanze ai Caraibi a Santo Domingo e Argentero si era da poco separato da Myriam Catania. Un amore fortissimo – nonostante i 13 anni di differenza – coronato dalla nascita di due figli: Nina Speranza e Noè Roberto, ma anche dalle nozze celebrate in Umbria, con una cerimonia romanticissima, nel 2021.

“Luca ha un’autenticità, un modo di stare al mondo che mi piace moltissimo – aveva raccontato lei qualche tempo fa, intervistata da Diletta Leotta nel suo podcast -. Mi piace più di qualsiasi altra persona che io abbia conosciuto, anche più delle mie amiche. Io e lui siamo anche molto amici. È la persona con cui mi diverto di più al mondo» racconta. Puntualizzando che è stato proprio quel «suo modo di stare al mondo, anche nei momenti di difficoltà. Oltre che compagno, marito, fidanzato è a tutti gli effetti un compagno di viaggio. Mi piace come viaggia, mi piace come parla, mi piace come litiga. Non quando litiga con me, ma quando litiga con gli altri dice la cosa giusta nel modo giusto”.

“Lei è una ragazza incredibile, splendida, piena di energie, di voglia di fare. Penso che quando trovi una compagna per cui hai voglia di essere la versione migliore di te, c’è la possibilità di durare nel tempo – aveva raccontato invece lui, innamoratissimo della moglie -. La sfida sta proprio lì, nel “per sempre”. Il “per sempre” a volte spaventa, ma con Cristina il “per sempre” non mi fa paura”.