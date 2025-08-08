Doc – Nelle tue mani 4, quando andrà in onda: Luca Argentero torna sul set

Tutto è pronto per le nuove riprese di Doc - Nelle tue mani 4: le novità sulla fiction e il ruolo di Luca Argentero

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Luca Argentero

Doc – Nelle tue mani 4 tornerà presto in tv: le riprese della quarta stagione della serie tv infatti sono iniziate e Luca Argentero presterà ancora una volta il volto al medico Andrea Fanti, fra pazienti, casi clinici, ma anche intrighi e amori.

Doc – Nelle tue mani: iniziate le riprese della quarta stagione

Le riprese di Doc – Nelle tue mani 4 dunque sono iniziate: il primo ciak è previsto per il 25 agosto quando Luca Argentero tornerà sul set della fortunatissima fiction che lo vede interpretare il medico Andrea Fanti. La storia della serie tv è tratta dalla vicenda vera di Pierdante Piccioni, medico ed ex primario del Pronto Soccorso di Lodi e di Codogno. Nel 2013 venne coinvolto in un incidente stradale e dopo essere uscito dal coma, scoprì di aver perso la memoria, dimenticando gli ultimi 12 anni della sua esistenza.

La serie tv con Argentero è ambientata nell’ospedale fittizio Policlinico Ambrosiano di Milano, si tratta di un medical drama che ruota intorno agli avvenimenti del personale di medicina interna. Quest’anno le riprese si svolgeranno fra Torino, Milano e Roma, iniziando a fine agosto per terminare nel febbraio 2026. In seguito inizierà la postproduzione, mentre la messa in onda dovrebbe avvenire all’inizio del 2027. Solo allora scopriremo cosa è accaduto ai personaggi della serie e quale sarà il loro destino.

L’attesa è grande, soprattutto perché la serie tv ha ottenuto un enorme successo non solo in Italia, ma anche all’estero. I diritti sono stati infatti venduti negli USA, per realizzare una versione americana di Doc – Nelle tue mani, e in Turchia, per una serie gemella ambientata a Istanbul.

Cosa succederà in Doc – Nelle tue mani 4

Ma come era finita l’ultima stagione di Doc – Nelle tue mani? Negli ultimi episodi Andrea Fanti aveva scelto di lasciare il suo ruolo di primario del Policlinico Ambrosiano per restare accanto ad Agnese, colpita nuovamente dal tumore. Con molta probabilità questo personaggio resterà centrale nella storia, ma verrà affiancato da altri protagonisti che prenderanno la scena. Prima di tutto Matilde Gioli che interpreta Giulia Giordano, ma anche Enrico Sandri (interpretato da Giovanni Scifoni) e Teresa Maraldi (a cui presta il volto Elisa Di Eusanio). Accanto ai volti noti appariranno nuovi specializzandi con le loro storie.

“Calzare un personaggio che arriva al momento giusto della tua vita e della tua carriera non può che essere un privilegio – aveva raccontato qualche tempo fa, parlando del personaggio del dottor Andrea Fanti, amatissimo dal pubblico televisivo -. Non ho aspettato questa fiction per dire di essere soddisfatto di quello che ho fatto, ma mentirei se dicessi che DOC non è stata una ciliegina sulla torta. In generale penso che dobbiamo sempre essere soddisfatti del nostro lavoro e della nostra preparazione: poi, se quel progetto incontra anche il favore delle persone, è una figata pazzesca”.

“È un equivoco molto banale scambiare la persona col personaggio ma, nel caso di DOC, c’è anche qualcosa di romantico visto che tutti vorrebbero essere guardati da qualcuno che ha voglia di curare il prossimo”, aveva aggiunto l’attore, confermando il suo legame fortissimo con la serie.