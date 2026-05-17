Nella finale di Amici 25, per una volta, sono i ballerini a rubare la scena. Alessio, Emiliano e Nicola si sfidano a colpi di talento puro

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La finale di Amici 25 è un po’ insolita, perché per la prima volta da molto tempo l’attenzione è prevalentemente rivolta ai ballerini e non ai cantanti. C’è la netta sensazione che i tre pronti a sfidarsi per il titolo abbiano dinanzi a loro un futuro brillante. La stessa Alessandra Celentano si lascia andare a una certa dose d’emotività, commuovendosi quasi nel vederli esibire.

L’orgoglio di prof e giudici

La finale è entrata nel vivo proprio con la sfida a tre tra i ballerini. Il primo ad aprire le danze, è il caso di dirlo, è stato Alessio. L’esibizione convince tutti e rapisce Emanuel Lo, entusiasta del talento genuino del ragazzo: “Lui è pronto per tutto”.

Tocca poi ad Emiliano e Nicola, con Alessandra Celentano che esalta profondamente i suoi pupilli, certa del fatto che fuori di qui “si faranno sentire”. C’è la netta sensazione, dunque, che il titolo sia qualcosa di onorifico, che non cambierà notevolmente le sorti di nessuno dei tre. Sono infatti già dei professionisti, chiamati solo ad accumulare un po’ d’esperienza in giro per il mondo.

Un futuro deciso (non dal televoto)

Due esibizioni a testa e televoto chiuso da Maria De Filippi che, come al solito, scherza un po’ con i ragazzi e li prende bonariamente in giro. Il primo verdetto ufficiale vede l’eliminazione di Nicola, per il quale non c’è tempo per l’amarezza. È infatti atteso dall’International Festival Ballet di Miami e dalla NEBT di Londra: “Grazie di tutto”.

In gara, dunque, Emiliano e Alessio, che per Lorella Cuccarini sono una bellezza da vedere. Maria li provoca un po’ e chiede il primo parziale di televoto. Un modo per creare un po’ di tensione e curiosità. Per quanto incredibile, Emiliano è in testa ancor prima d’aver ballato.

Occhi a cuoricino per Elena D’Amario, che vede nei due ballerini ancora in gara il manifesto di tutto ciò che il settore della danza rappresenti. Due professionisti che lavorano, sudano e faticano in silenzio, per raggiungere un risultato ambito da molti ma sfiorato e raggiunto da pochi. Pienamente d’accordo con lei anche Lorella Cuccarini. Di fatto non si parla quasi d’altro che dei due ballerini e il pubblico non ha alcun problema con questo. Sono i veri protagonisti e lo meritano pienamente.

Hanno entrambi grandi sogni e potrebbero di certo raggiungerli tutti. Alessio, prima di esibirsi, rivela di voler far parte del tour di Beyoncé, che adora. Nel televoto, però, continua a essere dietro. Emiliano fermamente in vantaggio nel secondo parziale, ancora una volta prima di esibirsi.