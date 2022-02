Chi è Rosa Chemical e qual è il suo vero nome

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

Classe 1998, Rosa Chemical è un rapper italiano, con una carriera alle spalle che ha spaziato in diversi ambiti. Il suo vero nome è Manuel Franco Rocati è nato a Grugliasco in provincia di Torino il 30 gennaio 1998. Oltre agli album realizzati, nel suo curriculum diversi altri progetti da Ep, mixtape, singoli e tantissime collaborazioni. Tra cui l’ultima con Gianna Nannini.

Ora lo vedremo salire sul palco del Festival di Sanremo 2022, nella serata dedicata ai duetti con Tananai. In occasione della loro performance – molto attesa – porteranno sul palco un omaggio alla straordinaria Raffaella Carrà con il brano A far l’amore comincia tu.

Rosa Chemical, il perché del nome d’arte e la sua carriera

Il nome d’arte di Manuel Franco Rocati nasconde un doppio tributo. Infatti Rosa è in omaggio alla madre, mentre Chemical è in onore della band My Chemical Romance.

La sua carriera non è partita dalla musica, prima infatti è stato un artista di graffiti in giro per l’Europa, poi si è avvicinato al mondo dell’hip hop e ha iniziato a dar vita a un progetto artistico in quel senso.

Un punto importante della sua carriera lo ha raggiunto a febbraio del 2019 quando ha iniziato la collaborazione con Greg Willen e pubblicato il singolo Rovesciata. Seguito poi a marzo dal suo primo album Okay Okay !!. A settembre dello stesso anno arriva nella Viral 50 di Spotify Italia grazie al singolo Tik Tok in collaborazione con radical. Il suo nuovo album è datato maggio 2020: Forever, mentre Forever and ever è del 2021. In questo ultimo lavoro riprende quello precedente e aggiunge cinque nuove tracce collaborando anche con Gué Pequeno ed Ernia. E poi a gennaio è stato pubblicato il brano Benedetto l’inferno un duetto con Gianna Nannini prodotto da Michele Canova.

Rosa Chemical, i social

Rosa Chemical ha un profilo Instagram abbastaza seguito dove aggiorna i suoi fan dal punto di vista lavorativo, pubblicando scatti in cui lo si vede sfoggiare i suoi look particolarissimi e di tendenza che, senza ombra di dubbio, non possono passare inosservati.

Del resto il rapporto tra Rosa Chemical e la moda è molto stretto, basti pensare che nel passato ha fatto anche il modello per Gucci. Insomma un artista a tutto tondo che è stato capace di costruire gli esordi della sua carriera in ambiti tanto diversi e facendo parlare di sé.

Poco si conosce della sfera più privata, se non che nel corso della sua vita ha fatto diversi lavori e che ha lasciato gli studi abbastanza presto.

A Sanremo 2022 con Tananai

E c’è grande attesa di vederlo calcare uno dei palchi più importanti per la scena musicale italiana. Sarà infatti Sanremo 2022 in occasione della serata dei duetti, per accompagnare il collega musicista Tananai nel suo percorso come concorrente all’interno della settantaduesima edizione della kermesse canora.

E non con un brano semplice, il duo infatti omaggerà la straordinaria Raffaella Carrà, mancata a luglio del 2021 lasciando un grande vuoto nella scena artistica nazionale e internazionale. Rosa Chemical e Tananai porteranno sul palco uno dei brani più iconici della subrette e cantante: A far l’amore comincia tu.