È passato poco meno di un anno dal caso Rosa Chemical a Sanremo che già se ne riapre un altro. A placare gli animi ci ha già pensato l’ad di Rai Roberto Sergio che ha messo in chiaro quale sia il suo ruolo all’interno della kermesse. Pare che non ci saranno imprevisti, almeno per il momento, nemmeno sul fronte della gestione dei social da parte dei co-conduttori. Sulla presunta pubblicità occulta a Instagram del 2023, infatti, la partita non si è ancora chiusa: la sanzione è stata pagata e impugnata.

La replica di Rai alle polemiche su Rosa Chemical

“È già andato da Fiorello. Certe scene non si ripeteranno”, ha spiegato Roberto Sergio in consiglio d’amministrazione, riunitosi per l’approvazione del Piano industriale 2024-26. Una Rai completamente nuova, quella che emerge dall’Assemblea, nella quale sembra non esserci spazio per gli imprevisti come quello del bacio che Rosa Chemical ha stampato sulle labbra di Fedez, in prima fila per seguire la moglie Chiara Ferragni che co-conduceva la finale.

L’ospitata a Viva Rai2! sarebbe stata quindi la sua prova generale, senza nessun colpo di testa, ed è questo che ci si aspetta dall’artista di Made in Italy che torna a Sanremo – tra qualche polemica – per esibirsi sul palco di Piazza Colombo. Si rinnova così l’asset tra il Comune di Sanremo e la manifestazione canora, che esce dalle mura dell’Ariston con una leg a parte e un cast che Amadeus ha svelato durante una delle edizioni del Tg1.

Roberto Sergio mette dunque a tacere ogni possibile polemica per il ritorno di Rosa Chemical che viene giustamente trattato come gli altri artisti chiamati a esibirsi sul palco Suzuki allestito fuori dal Teatro Ariston, dove si terrà la gara vera e propria con 27 artisti e 3 nomi provenienti dalla serata dedicata a Sanremo Giovani.

Gli altri artisti in Piazza Colombo

Il primo a esibirsi sul palco di Piazza Colombo è Lazza, secondo classificato del 2023 con il brano Cenere. Il rapper si era posizionato proprio alle spalle di Marco Mengoni, che ha vinto con Due Vite, e che è il co-conduttore della prima serata del Festival. L’ad Roberto Sergio si è detto particolarmente soddisfatto per la scelta dei co-conduttori, certo che non possa ripetersi l’equivoco di un anno fa e dovuto alla presenza sul palco dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Rosa Chemical è invece l’artista della seconda serata del 7 febbraio, a un anno dalla sua partecipazione in gara con Made In Italy. Seguono, l’8 febbraio, Paola e Chiara. La coppia di artiste, e sorelle, conduce inoltre il PrimaFestival con la partecipazione di Mattia Stanga e Daniele Cabras. Il venerdì è invece di Arisa, già vincitrice del Festival di Sanremo e co-conduttrice con Emma nel 2015, mentre Tananai chiude le cinque serate. L’artista milanese è cresciuto proprio sul palco dell’Ariston, prima con la hit Sesso occasionale, che conquistò un fortunato ultimo posto, e successivamente con la ballad struggente Tango, con la quale ha toccato il delicato tema della guerra. A presentare i diversi artisti sul palco esterno è, come sempre, il conduttore e direttore artistico Amadeus.