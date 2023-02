Chi è Lazza, il rapper-pianista che ha conquistato il podio di Sanremo 2023

“Qui a Sanremo è una sfida con me stesso, non contro gli altri”, aveva detto durante una conferenza stampa. E possiamo dire che Lazza la sua sfida l’abbia vinta contro ogni aspettativa. Un artista che potremmo definire “di nicchia”, almeno in rapporto a quel che siamo abituati ad ascoltare e apprezzare in gran parte sul palco dell’Ariston. Il suo è stato un Festival di Sanremo sorprendente, che gli è valso un secondo posto meritatissimo grazie a un brano, Cenere, prodotto dal gigante Dardust e in cui ha messo tutto sé stesso, con un’interpretazione che ha messo d’accordo proprio tutti.

Chi è Lazza, dagli studi in Conservatorio alla scena rap e hip hop

Non è semplice inscrivere Lazza in un unico genere musicale, lui che negli anni – nonostante la giovane età – ha già studiato, sperimentato e pubblicato album e brani che gli hanno permesso di distinguersi da tutti gli altri. Classe 1994, Jacopo Lazzarini si è avvicinato al mondo della musica sin da bambino quando il nonno, al quale era molto legato, gli suonava la fisarmonica. Una di quelle passioni dirompenti che ti fanno dire: “Sì, questa è la mia strada”.

È cresciuto nel quartiere Calvairate, nella periferia milanese, e ha alle spalle anni di studi al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano dove si è specializzato in pianoforte. Non è la norma nello scenario rap, ma una splendida eccezione: Lazza è un grande appassionato di piano e in particolare del compositore Chopin – che si è anche tatuato su un polpaccio -, con le cui composizioni spesso delizia i fan che lo seguono a migliaia sui social. Lo ha fatto anche durante la settimana di Sanremo, concedendo qualche performance improvvisata ai presenti, incantati nell’ascoltare le sue note a ridosso del lungomare cittadino.

All’amore per il pianoforte Lazza ha ben presto accostato quello per il freestyle, che lo ha introdotto nel mondo del rap, per poi subire una naturale evoluzione: Jacopo non si è mai cristallizzato in un unico genere musicale, si è avvicinato all’hip hop e infine alla trap, servendosi della musica come mezzo e strumento per esprimere la parte più profonda di sé. Spesso i suoi brani uniscono i generi tanto amati dalla generazione Z (e non solo) alle sonorità classiche del pianoforte.

Lazza, il rapper-pianista che ha conquistato Sanremo 2023

Non è un caso che Lazza sia conosciuto con l’epiteto di rapper-pianista, lui che si è tatuato Chopin sulla pelle e non ha mai dimenticato quanto il pianoforte abbia significato per lui, per la sua vita e per la professione che ha scelto di intraprendere. Prima di trionfare al Festival di Sanremo 2023, dove ha conquistato un meritatissimo secondo posto sul podio dietro al vincitore Marco Mengoni, la strada non è sempre stata semplice.

Vedere un ragazzo che fa rap, pieno di tatuaggi e certamente “non convenzionale” gli è valso il ruolo di “pecora nera”, come lui stesso ha ammesso in un’intervista a Famiglia Cristiana: “Con i compagni del Conservatorio non riuscivo ad andare d’accordo, ero un po’ una pecora nera, anche per il modo di vestire”. I soliti pregiudizi che, come sempre, non portano a niente di buono.

Lazza è andato dritto come un treno, senza mai fermarsi al primo ostacolo e certo che seguire la strada della musica fosse la cosa giusta da fare. Lavorare, studiare sono punti fermi della sua vita e i frutti raccolti sono la dimostrazione del grande valore che possiedono: il suo album Re Mida era primo in classifica già durante la prima settimana di uscita nel 2019, mentre l’ultimo – Sirio – uscito lo scorso aprile 2022 è stato non solo il più venduto dell’anno, ma anche il più ascoltato su Spotify. Un artista da record.

È un idolo per molti giovani, consapevole di avere sulle spalle una “bella responsabilità”, come ha detto a Famiglia Cristiana: “Io cerco di mandare dei messaggi positivi ai miei fan, che sono tanti, anche perché da quando il rap non è più di nicchia si è allargato molto il pubblico. Spesso vedo ragazzi senza uno scopo, né interessi. Io dico che occorre mettersi in gioco, darsi un obiettivo e perseguirlo come ho fatto io con la musica“.

Lazza e l’amore per la fidanzata Debora Oggioni

Nella vita di Lazza c’è anche spazio per l’amore. Da qualche tempo il rapper vive una bella storia d’amore con Debora Oggioni, una giovane e bellissima donna che lo ha seguito in ogni momento durante l’avventura al Festival di Sanremo.

Lunghi capelli scuri, occhi grandi e profondi e labbra carnose, Debora è una ragazza tutta curve e sensualità che conquista al primo sguardo. Il suo profilo Instagram vanta 112mila follower e sono in molti a sottolineare la sua somiglianza a Kim Kardashian.

Sono giovani ma anche legatissimi, come dimostrano le parole che Debora ha speso su Instagram per il suo sorprendente secondo posto: “Sei un vincitore nella vita, ti amo”.