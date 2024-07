Chi è Anna, la rapper più amata dell’estate

Fonte: Getty Images La rapper Anna

Giovanissima e con un’indole allegra e spumeggiante, Anna è diventata in pochissimo tempo una della rapper più ascoltate e amate del panorama musicale italiano. Con la sua musica fresca e la sua allegria contagiosa, la cantante è sicuramente una delle vere rivelazioni dell’estate 2024. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Anna

Nata a La Spezia nel 2003, Anna, pseudonimo di Anna Pepe, è sicuramente uno dei nomi più sentiti dell’estate 2024. Amante della musica fin da bambina, si avvicina a questo mondo grazie al padre Dj e il sostegno di tutta la famiglia come raccontato da lei stessa in un’intervista a Oggi: “Entrambi i miei genitori mi sono stati vicini e mi hanno supportata. Abbiamo sempre avuto la casa zeppa di vinili di musica hip hop. Mia madre era la prima che filmava i miei freestyle amatoriali da piccolina e li diffondeva”.

Frequentatrice di concerti rap, nel 2018 inizia a muovere i primi passi in autonomia pubblicando sui suoi social alcuni freestyle che fin da subito ottengono una particolare notorietà. Anna inizia a fasi conoscere e, nel 2019, pubblica su YouTube il brano Baby.

Il vero successo arriva però nel 2020 grazie a Bando. Un pezzo tanto di successo quanto controverso: quando viene pubblicato per la prima volta, Bando viene rimosso dalle piattaforme per violazione dei diritti d’autore a causa di un sample di un beat del produttore Soulker. Anna però non abbandona il progetto e, mesi dopo, firma un contratto con Virgin Records, paga i diritti e ripubblica il singolo.

Bando diventa un vero e proprio successo: il singolo entra nei Top Singoli e viene certificato disco d’oro a marzo dello stesso anno e notato anche fuori dall’Italia, rendendo Anna l’artista italiana più giovane di sempre ad arrivare in vetta alle classifiche con il suo singolo di debutto.

Dopo il suo incredibile debutto inizia a collaborare con vari artisti del panorama rap come la Dark Polo Gang nel brano Biberon, Ghali e Guè, con cui a ottobre 2020 pubblica il suo secondo singolo dal titolo Bla Bla.

Dopo una breve pausa, nel 2022 pubblica due singoli: 3 di cuori e Ma Jolie, realizzati rispettivamente insieme a Lazza e Medy e, il 3 giugno dello stesso anno, esce Gasolina, prodotto da Drillionaire e Young Miles.

Nel 2023 continua a collaborare con figure come Sfera Ebbasta, Ava, Capo Plaza, Takagi e Ketra, Shiva e Geolier. Un inizio di carriera che la porta all’apice della scena rap, tanto da essere una delle protagoniste del Marrageddon, il festival musicale organizzato da Marracash che ha portato sul palco di Milano e Napoli i più grandi nomi del rap.

“Vera Baddie”, il disco dell’estate

Nel 2024 Anna pubblica il suo primo album: Vera Baddie contiene 18 tracce tra editi e inediti con cui la cantante si racconta in musica spaziando tra temi attualissimi come fragilità, amore tossico e senso di inadeguatezza.

Il progetto, in cui Anna collabora con Guè, Tony Boy e thasup, Artie 5ive, Lazza, Sfera Ebbasta, Nicky Savage, Capo, Tony Effe e Sillyelly, è da subito diventato il disco dell’estate rimanendo il primo in classifica dalla sua uscita e diventando disco d’oro aver superato la soglia delle 25 000 unità. il suo 30° è uno dei singoli più ascoltati dell’estate, rientrando tra le hit 2024 che difficilmente possiamo toglierci dalla testa. Una soddisfazione incredibile per l’artista e conferma del fatto che il rap non è solo una cosa da uomini.