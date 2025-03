Hailey Bieber brilla con la maxi giacca alla Paris Fashion Week 2025

Hailey Bieber si è precipitata in quel di Parigi sul finire della Fashion Week giusto in tempo per regalarci qualche perla di stile: tutti i dettagli del suo look interamente in velluto

Se vi è qualcuno al mondo (dello spettacolo) che non necessita di alcuna pedana per sancire nuove tendenze e riportarne a galla di vecchie, questa è senza dubbio Hailey Bieber: da buona trend setter, chiaramente, non poteva perdersi la Paris Fashion Week ed anche nel contesto parigino ha trovato il modo di farsi notare.

Hailey Bieber arriva a Parigi e la illumina con un look total velvet (e total Schiaparelli)

E così, proprio sul finale di questa epica Paris Fashion Week in men che non si dica giunta al suo epilogo, anche Hailey Bieber è sbarcata nella capitale francese giusto in tempo per regalarci qualche perla. E letteralmente.

Già prontissima per occupare la front-row del fashion show di Saint Laurent questa stasera, casa di moda di cui da tempo è fieramente brand ambassador, la fondatrice di Rhode Skin per le strade di Parigi ha abbagliato tutt’intorno con un look total velvet: la supremazia del velluto sulle tendenze di stagione non è poi un gran segreto, ma così non lo avevamo di certo mai visto.

Punto focale della mise extra soffice e color perla da capo a piedi un blazer oversize doppiopetto, trapuntato ed increspato, percorso da grossi bottoni in tessuto sul davanti e più minuti e dall’apparenza preziosa in prossimità delle maniche. Nonostante la vestibilità volutamente abbondante, con tanto di spalline imbottite ad esasperarne la silhouette, lo statement piece dal tessuto cangiante si stringeva in vita a lasciar appena intuire le forme femminili.

Finivano il look degli orecchini di perle, anch’essi rigorosamente oversize, una borsetta rigida ton sur ton e delle ballerine in velluto stropicciato dalla punta acuminata. Una scelta interessante quella delle calzature flat per l’occasione, che rafforza l’intensità della tendenza delle scarpe da bambola in ascesa in questo 2025.

Chi avrà mai firmato un ensemble tanto impeccabile? A fornire un succoso indizio di ciò i gemelli in oro e perle, perfettamente intonati alla scenografica borsa con decoro di occhi in stile surrealista sul davanti: non c’è dubbio, si tratta di Schiaparelli.

Hailey Bieber vs Selena Gomez: tutta la verità

Nell’ultimo periodo, gli spietati riflettori dei social sono nuovamente tornati ad essere puntati su Hailey Bieber e Selena Gomez: il motivo? Il vecchio rumor (forse mai sopito) riguardo i presunti dissapori tra la moglie di Justin Bieber e la storica ex fidanzata del cantante di Baby.

Le voci in questione erano già state messe a tacere dalle dirette interessate tempo addietro, fotografate insieme durante il Gala dell’Academy Museum 2022, ma pare che questo non sia bastato.

Tutto è – ovviamente – iniziato da TikTok, quando un utente ha postato un video in cui affermava come l’attuale moglie dell’artista avesse messo like ad un suo post precedente contro Selena Gomez ed il suo fidanzato Benny Blanco: da lì in poi il mondo del web si è diviso, a dir poco in fiamme.

A mettere fine alla questione è stato il rappresentante di Hailey Bieber, il quale ha provveduto a smentire, una volta per tutte si spera, le dicerie. «Non è mai successo. L’intera vicenda è stata inventata da un creatore di contenuti che cerca di capitalizzare su una vecchia e stancante narrazione», avrebbe dichiarato in un’intervista. Che sia definitivamente tutto finito? Staremo a vedere.