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GettyImages Il mini dress del Coachella 2026 scelto da Hailey Bieber

Al Coachella 2026, i social media hanno un’unica, indiscussa protagonista: Hailey Bieber. La modella e imprenditrice ha fatto un vero e proprio bagno di folla tra i fan, e in queste ore foto e video della sua apparizione nel deserto californiano stanno letteralmente invadendo ogni feed su Instagram, TikTok e X. Non è certo una sorpresa: Hailey si riconferma ancora una volta l’assoluta “It Girl” e icona di stile di questa generazione, capace di trasformare in oro (e in un trend virale istantaneo) tutto ciò che indossa.

Il look di Hailey: un capolavoro vintage

Il Coachella Valley Music and Arts Festival non è solo uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. È diventato, a tutti gli effetti, una vera e propria fucina di trend: una passerella a cielo aperto dove celebrità, influencer e appassionati di moda dettano le regole dello stile per l’estate in arrivo. Per il secondo giorno di festival, Hailey ha lasciato da parte gli eccessi stilistici per puntare su un’eleganza dal sapore nostalgico e sensuale. La scelta è ricaduta su uno splendido mini dress stile slip dress (il classico abito sottoveste), caratterizzato da una vibrante base in raso giallo senape e impreziosito da delicati e romantici dettagli in pizzo rosa acceso, posizionati strategicamente sullo scollo e sull’orlo.

Il capo originale sfoggiato dalla Bieber, come spesso accade per i suoi look più iconici, non è una novità di stagione, bensì un raro e ricercato pezzo d’archivio firmato Dior vintage. Un dettaglio che aggiunge ulteriore fascino, sostenibilità e prestigio alla sua scelta.

A chi sta bene lo slip dress? Spoiler: a tutte!

Il timore più grande, guardando un abito in raso così corto e scivolato, è sempre lo stesso: “Starà bene solo a una supermodella?”. La risposta è un secco no. Lo slip dress è in realtà uno dei capi più democratici e versatili che si possano avere nel guardaroba.

La maggior parte degli abiti sottoveste di qualità è tagliata “in sbieco” (in diagonale rispetto alla trama del tessuto). Questo permette al raso di assecondare le curve del corpo, accarezzando le forme senza costringerle o segnarle eccessivamente, adattandosi magnificamente a diverse fisicità.

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Se l’idea di indossarlo da solo vi fa sentire troppo esposte, lo slip dress è il re del layering. Al festival si porta a pelle nuda, ma nella vita di tutti i giorni è perfetto sdrammatizzato sopra una semplice t-shirt bianca, nascosto sotto un blazer maschile oversize, o abbinato a un cardigan tricot per un look più rilassato.

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Il mood del vestito cambia in base a cosa ci mettete ai piedi. Sandalo con tacco per la sera, sneakers per il giorno, o, in perfetto stile Coachella, stivali texani e combat boots pesanti per bilanciare la delicatezza del pizzo con un tocco grunge-rock.

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Come replicare il trend

Se il Dior vintage di Hailey Bieber rimane un sogno proibito per le tasche di molte (e quasi impossibile da scovare), la buona notizia è che non serve spendere una fortuna per cavalcare il trend.

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Il mercato è già ricco di alternative simili: l’importante è cercare il contrasto. Che sia attraverso i grandi brand del fast fashion, il segreto è puntare su tessuti luminosi e accostamenti cromatici audaci tra il raso e il pizzo (giallo e fucsia, verde lime e nero, azzurro polvere e bordeaux). Il trend dell’estate è ufficialmente servito.

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