Silhouette morbide e tessuti leggeri, gli abiti estivi sono seducenti e perfetti da sfoggiare in città o in vacanza senza limiti perché molti di questo costano meno di 50 euro

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Gli abiti estivi sono leggeri, cool e costano meno di 50 euro

Ad annunciarci che l’estate è ormai alle porte non sono solo le giornate soleggiate e le temperature elevate (anche se siamo ancora in primavera), ma il guardaroba di chi circonda. Jeans e pantaloni lunghi spesso vengono sostituiti da abiti leggeri e svolazzanti realizzati in tessuti freschi perché la parola d’ordine nei prossimi mesi è essere cool, senza cedere al caldo.

Come succede sempre ogni occasione merita il modello più adatto. Prima che ti trovi a fissare il tuo guardaroba e a esclamare “non ho niente da mettermi” ti diciamo che non devi svuotare il conto in banca per affrontare tutti gli impegni dell’estate con stile. Su Amazon ci sono vestiti con drappeggi, abiti all’uncinetto, maxi o minimal diventati in pochissimo tempo best seller perché sono abbastanza versatili da adattarsi alle diverse occasioni con un dettaglio extra, sono anche convenienti. Abbiamo scovato sull’e-commerce tantissimi abiti estivi che costano non più di 50 euro, accessibili a tutti perfetti per l’estate in città e in vacanza.

Gli abiti canotta dagli anni ’90 tornano a dominare la nostra estate

Jeans a vita alta, make-up opaco, cosa manca alla lista dei best seller degli anni ’90? Gli abiti a canotta che hanno dominato il guardaroba delle star qualche decennio fa hanno intenzione di replicare il loro successo perché sono il capo basic per eccellenza e puoi trovarne molti a meno di 50 euro. Il fascino di questo modello sta proprio nella sua versatilità, come ci dice il nome ha la silhouette di una canotta declinata nella versione midi, mini o lunga fino alle caviglie.

Nonostante rientri tra gli abiti essenziali si trasforma da capo da giorno o per l’ufficio grazie al suo look disinvolto in un abito da sera cambiando il tessuto e aggiungendo borse o sandali gioiello.

Gli abiti canotta da indossare tutti i giorni

Sxkayxr Il vestito a canotta lungo

Shownicer Vestito a canotta lungo con drappeggio

Generic Vestito a canotta corto

Generic Vestito a canotta con spalline sottili

Gli abiti chemisier si confermano i più amati

I vestiti a camicia conosciuti come chemisier, si confermano anche questa estate tra i modelli preferiti perché sono gli unici che riescono a traghettarci da un evento all’altro della giornata senza essere mai scontati. Da sempre simbolo di un’eleganza che sa essere anche comoda e pratica danno vita a look estivi effortless che ti faranno sentire sempre a tuo agio. Per rispettare in pieno l’essenza di questo modello non puoi fare a meno di quello originario: la maxi camicia in cotone principalmente celeste, ma puoi osare anche con quella a righe o in altre nuance, basta che siano in tonalità pastello per far risaltare l’ispirazione arrivata direttamente dal guardaroba maschile.

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Visto che di abiti chemisier non ne abbiamo mai abbastanza, approfittando del fatto che puoi trovare molti modelli al di sotto dei 50 auro, puoi aggiungere alla tua lista varianti più moderne e femminili. Accanto al cotone, il materiale dell’estate è il lino che con le sue tonalità neutre e la sensazione di leggerezza che comunica il tessuto ti regalerà un look sofisticato. Ti permetterà anche di giocare con gli accessori perché sarai libera di abbinarli con sneakers, sandali o ballerine in rete, dipende dal risultato che vuoi ottenere.

Più femminili, invece sono gli abiti chemisier in tessuto scivoloso e morbido come la viscosa, leggermente avvitati in vita per sottolineare l’effetto leggerezza che con questo modello è un must.

Gli abiti chemisier scelti da noi

Generico Vestito chemisier basic

amropi Vestito chemisier lungo

Generic Vestito chemisier in lino

Zicue Vestito chemisier midi

I vestiti in pizzo sangallo confermano la loro eleganza

Romantico ed elegante, il pizzo è una di quelle lavorazioni che ci fa pensare subito all’estate, ma tra i ricami più apprezzati c’è il pizzo Sangallo capace di unire un gusto retrò con una visione moderna. La lavorazione nata in Svizzera nel Settecento ha mantenuto nel corso degli anni la sua femminilità. A differenza del classico pizzo, è realizzato in cotone leggero decorato con ricami che elevano il look qualsiasi modello di vestito sceglierai.

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Bellissimo è nella versione mini con taglio a trapezio che guarda allo stile granny ma lo rivisita. Altrettanto interessante è la versione midi che proprio per la lunghezza e il taglio lo rende il protagonista di look eleganti e perfetto per le cerimonie. La versione lunga invece ha un animo boho che si sposa con l’atmosfera estiva e con la voglia di indossare abiti leggeri, svolazzanti e cool.

I vestiti in pizzo Sangallo femminili ed eleganti

Offerta Svanco Vestito in pizzo Sangallo corto

UMIPUBO Vestito in pizzo Sangallo midi

SoLu DAY8 Vestito in pizzo Sangallo lungo

Gli abiti asimmetrici sono l’antidoto alla noia

I vestiti in estate devono essere comodi, pratici e mai banali ecco perché nel tuo guardarla non possono mancare gli abiti asimmetrici. È proprio la loro imperfezione che li rende i protagonisti dell’estate, la stagione che più di tutte fa dello stile effortless la sua cifra stilistica. E non stiamo parlando dell’asimmetria relegata solo agli orli, ma anche al resto della silhouette. Scollo non lineare, monospalla, cut out, sono tutte soluzioni che hanno come obiettivo quello di creare movimento e regalare un effetto vedo non vedo perfino al modello più semplice come quello a canotta o a tunica. Un abito si inserisce nell’estetica dello street style, ma con i giusti accessori si trasforma in una soluzione elegante e femminile da sfoggiare durante una cerimonia.

I vestiti asimmetrici glam e a meno di 50 euro

BKEPDY Vestito monospalla

LiiYii Vestito asimmetrico

Sukiglam Vestito asimmetrico mini

Con l’arrivo dell’estate arrivano gli abiti chorchet

Non serve essere delle appassionate di moda per notare che da alcune stagioni molti brand hanno nel loro catalogo l’abito crochet. La lavorazione all’uncinetto che per anni è stata declassata allo stile della nonna, in realtà non è mai andata via dai nostri radar e dal nostro guardaroba e i vestiti all’uncinetto ne confermano la popolarità. Mentre in passato lo stile era molto essenziale, ora possiamo trovare modelli anche a meno di 50 euro con linee e silhouette davvero accattivanti che strizzano l’occhio allo stile vintage in voga negli anni ’70.

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A renderlo così affascinante è quella natura spensierata che ci fa pensare subito alle vacanze, pronto a invadere il nostro guardaroba con la sua leggerezza. Il mini dress è un must con le sue linee svasate o a trapezio rigorosamente nei colori pastello o vitaminici. Più essenziale, ma comunque non passa inosservato è quello midi magari arricchito con frange o con bordo a volant per aggiungere movimento a ogni passo. La versione lunga viene alleggerita con spacchi laterali e schiena scoperta super femminile, ideale da abbinare a un paio di sandali flat per un mood retrò. Questo modello è talmente easy che la palette si amplia di tantissime nuance che vanno dai toni neutri a quelli accesi che metteranno ancora di più in evidenza la lavorazione.

Gli abiti crochet da sfoggiare questa estate

Saodimallsu Vestito crochet corto

Desol Vestito crochet a maniche corte

pvucpot Vestito crochet lungo

Jinsha Vestito crochet blu