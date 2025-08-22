Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Getty L'abito chemisier di Beatrice Borromeo da copiare

Lo abbiamo visto indossato da Beatrice Borromeo (in splendida forma in dolce attesa del terzo figlio) ed è decisamente il tipo di abito che dobbiamo sfoggiare questa estate. Si tratta del modello chemisier, chic, capace di dare un tocco di eleganza, ma al tempo stesso di essere adeguato alle situazioni più disparate. Che sia un aperitivo al pomeriggio, oppure una colazione con le amiche, l’abito chemisier è la scelta comoda ma chic che si abbina con scarpe alte, o super flat, zeppe ma anche infradito, per ogni occasione.

Quello indossato da Beatrice Borromeo è bianco con dettagli fantasia in verde ed è davvero favoloso. Qualche modello più low cost da provare che si può indossare anche a settembre, aggiungendo nelle giornate più fresche una maglia in cotone o una giacca leggera.

Abito chemisier, i modelli fantasia

Leggeri, con fantasie semplici, oppure un po’ più particolari e che catturano l’attenzione. Unica regola è che siano modello chemisier, uno stile che regala all’abito quel tocco di leggerezza, che si adatta perfettamente a ogni occasione.

Tra i capi da tenere in considerazione il dress midi di Only, bianco e con fantasia in rosso: ha la manica corta, la lunghezza al polpaccio e si abbina con scarpe basse ed eleganti, oppure con una con tacco. Magari quadrato.

Abito midi di Only Bianco con dettagli rossi e a mezza manica

Ha i colori più scuri e regala uno stile più da sera, invece, l’opzione Desigual: extra – lungo, in tencel morbido, ha una stampa in stile cachi uno sfondo camouflage. Super cool anche con delle sneakers in pizzo.

Abito camouflage di Disegual Colori scuri ed extra - lungo

È di Amazon Essentials, invece, l’abito chemisier che è realizzato in leggero raso di cotone semitrasparente, che dona una sensazione morbida e fresca. Altre caratteristiche sono le maniche lunghe con spalle a sbuffo e il colletto dal taglio moderno. Corto sopra il ginocchio, mette in evidenza le gambe e con dei sandali iconici si fa un figurone.

Abito chemisier a righe Di Amazon Essentials a righe e corto

Gli abiti chemisier a tinta unita: i modelli

Per chi, invece, preferisce le tinte unite ci sono abiti modello chemisier adatti per essere abbinati con accessori più fantasiosi. Come quello di Calvin Klein, in jeans: ha il colletto a punta, la cintura in vita e le maniche molto larghe e confortevoli, che arrivano fino al gomito. Perfetto con delle comode sneaker o dei tacchi.

Offerta Abito chemisier in jeans Di Calvin Klein con manica al gomito e cintura in vita

È di Only, invece, l’abito color crema con il colletto piccolo, i bottoni una cintura in vita: le maniche sono molto corte e la vestibilità risulta comoda e – al tempo stesso – capace di avvolgere e di valorizzare la figura. Ha uno stile minimal chic che si abbina a delle ballerine a rete.

Abito chemisier color crema Di Only, dallo stile elegante e chic

Infine, è di Amazon Essentials il vestito chemisier nero con cintura in vita, semplice, molto classico è in tessuto georgette che presenta una superficie opaca e una finitura interna satinata. Adatto a una giornata in ufficio, si può indossare con delle comode zeppe dallo stile elegante.

Abito chemisier di Amazon Essentials Taglio elegante e minimal in tessuto georgette

