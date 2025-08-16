Beatrice Borromeo incinta, camminata romantica con Pierre Casiraghi a Saint Tropez

Per l'occasione la Principessa ha riciclato un look premaman comodo e versatile: a 40 anni è in attesa del terzo figlio, una bambina dopo Stefano e Francesco

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Beatrice Borromeo

La Costa Azzurra resta il buen retiro di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. La coppia è stata avvistata a Saint Tropez, dove da tempo trascorre le vacanze estive. Un break dai rispettivi impegni di lavoro e anche un modo per trascorrere qualche giorno insieme, tra semplicità e romanticismo. Quest’anno, poi, è ancora tutto più speciale, complice la terza gravidanza della giornalista e regista, in attesa finalmente di una bambina dopo i due figli Stefano e Francesco.

Beatrice Borromeo incinta, il look riciclato a Saint Tropez

A Saint Tropez Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono stati paparazzati durante una passeggiata sul lungomare. In estate la coppia non perde occasione di trascorrere qualche giorno a bordo del Pacha III, lo yacht che Stefano Casiraghi ha regalato a Carolina di Monaco poco prima della sua scomparsa.

Tra i vari lussi, l’imbarcazione dispone di una sala da pranzo, quattro cabine e una suite padronale. Beatrice e Pierre trascorrono abitualmente le vacanze nelle acque di Saint Tropez a bordo dello yacht, dove spesso li raggiunge Alexandra di Hannover, sorella minore di Pierre, che ha un rapporto molto stretto con il fratello e la cognata.

Nelle ultime foto dei paparazzi, i coniugi sono vestiti in modo casual: lei con abito chemisier dal quale è facile intravedere il pancino che cresce, lui con polo e pantaloni bianchi. Perfettamente coordinati, l’ennesima dimostrazione di una coppia unita dall’amore ma anche dallo stile.

In realtà l’outfit di Beatrice non è proprio una novità per chi la segue assiduamente. La Borromeo ha infatti già sfoggiato quel look lo scorso luglio a Parigi, durante la settimana della moda. Si tratta di una creazione di Dior, marchio a cui la Principessa è da tempo legata da una profonda stima ed amicizia oltre a ricoprire per la maison il ruolo di brand ambassador.

Un chemiser dress in popeline di cotone, dalle linee leggere e ariose. Il modello, con maniche corte a palloncino, gonna a corolla e cintura tono su tono annodata sotto il seno, mette delicatamente in risalto la silhouette maternity con un equilibrio perfetto tra discrezione e femminilità.

IPA

A impreziosire il tutto, una stampa all-over di mughetto, fiori candidi e fragili come campanellini, che punteggiano l’abito regalando un effetto botanico romantico e raffinato, che portano con sé il simbolo di felicità, alla rinascita e alla fortuna.

Ai piedi Beatrice Borromeo ha abbinato dei comodi sandali infradito e rasoterra. Il look è stato completato da una capiente borsa in crochet, un orologio e un paio di pratici occhiali da sole neri. La Principessa ha legato i capelli in uno chignon scomposto ma dall’effetto indubbiamente chic.

IPA

Un anno speciale per Beatrice Borromeo

Non è chiaro se Beatrice Borromeo resterà a Saint Tropez fino al prossimo 18 agosto, giorno del suo quarantesimo compleanno. Un traguardo che la Principessa ha raggiunto con grande orgoglio. Ha saputo creare una famiglia unita e solida e anche il suo lavoro continua a regalarle soddisfazioni. Quest’anno, inoltre, ricorre anche il decimo anniversario di matrimonio con Pierre Casiraghi.

“A volte penso a quanto sono fortunata ad aver creato una vera famiglia con una persona di cui mi fido ciecamente, di cui sono innamorata da quasi 10 anni e con cui so che durerà tutta la vita. Vivere a Monaco non è un vantaggio, è semplicemente la nostra vita attuale. Il grande privilegio è aver trovato una persona con cui sono felice“, ha dichiarato in un’intervista.