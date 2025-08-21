La giornalista e il marito, Pierre Casiraghi, si stanno godendo qualche giorno di relax a bordo del lussuoso yacht di Carolina di Monaco, prima dell'arrivo della terzogenita

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo ha scelto le calde acque della Costa Azzurra per festeggiare il suo quarantesimo compleanno. Accompagnata dal marito, Pierre Casiraghi, e dai loro due figli, Stefano e Francesco, ha vissuto l’occasione speciale a bordo del Pacha III, il superyacht di Carolina di Monaco, che ha fatto scalo a Saint-Tropez. Una delle mete del cuore della coppia, in attesa di un altro bebè, questa volta una bambina.

Beatrice Borromeo incinta col costume leopardato

Nonostante la gravidanza avanzata – il parto è previsto il prossimo autunno – Beatrice Borromeo non ha rinunciato alle giornate al mare. Anzi, ne ha approfittato per dare l’ennesima lezione di stile: non a caso è considerata una delle Royal europee più eleganti.

Dunque, la giornalista ed ex modella ha messo in mostra il pancione con un costume intero leopardato, abbinato a una camicia extra large di lino bianco, un cappello in rafia e occhiali da sole rosa a occhi di gatto.

Con un look graffiante ma allo stesso tempo chic e raffinato (ed elogiato da moltissimi utenti sul web) ha osservato il marito e i figli divertirsi tra le strutture: un trampolino, una teleferica e persino una sessione di immersioni subacquee guidata da Pierre.

La famiglia è unita e allegra e si trova a bordo dell’esclusivo yacht di Carolina di Monaco, il Pacha III. Questa imbarcazione lunga 36 metri è diventata il rifugio preferito di Beatrice e Pierre per godersi il mare in totale privacy e riservatezza, lontano dalla costa.

La sorella del Principe Alberto lo ha acquistato insieme al defunto marito Stefano Casiraghi, dopo averla scoperta nel porto di Monaco. Costruito nel 1936, è stato restaurato dalla coppia, ridecorato ispirandosi agli anni ’30 e ribattezzato con il suo nome attuale.

Nome speciale visto che Pacha è l’acronimo di Pierre, Andrea e Charlotte, i tre figli di Carolina e Stefano. Oltre a essere una barca d’epoca extra lusso, è quindi anche un vero e proprio simbolo del loro amore e di quella storia romantica che ha incantato milioni di persone in tutto il mondo. E finita tragicamente con l’incidente di Stefano nel 1990, quando aveva solo trent’anni.

La famiglia di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono una delle coppie più amate dell’aristocrazia europea. Dopo il primo incontro all’Università, si sono giurati amore eterno il 25 luglio 2015. Hanno celebrato le loro nozze religiose sull’Isola Madre, una delle tre isole Borromee di proprietà della famiglia della giornalista, situate nel Lago Maggiore, il secondo lago più grande d’Italia.

Quest’anno, quindi, i due hanno festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio. Il primogenito Stefano, chiamato così in onore del nonno paterno, è arrivato nel 2017. Il secondogenito Francesco è invece nato nel 2018. Entrambi vengono cresciuti con valori sociali ed ecologici, con un’attenzione particolare alla sostenibilità.

Lo stesso sarà per la figlia in arrivo, che nascerà tra tre mesi e il cui nome non è stato ancora rivelato. “A volte penso a quanto sono fortunata ad aver creato una vera famiglia con una persona di cui mi fido ciecamente, di cui sono innamorata da quasi 10 anni e con cui so che durerà tutta la vita. Vivere a Monaco non è un vantaggio, è semplicemente la nostra vita attuale. Il grande privilegio è aver trovato una persona con cui sono felice“, ha dichiarato qualche tempo fa lei in un’intervista.