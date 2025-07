Beatrice Borromeo incinta, ore di apprensione: Pierre Casiraghi dà tutto all’Admiral’s Cup

Beatrice Borromeo, incinta per la terza volta, e Pierre Casiraghi festeggiano dieci anni di matrimonio. Il 25 luglio 2015 si sono sposati civilmente a Monaco. Ma per loro non è un anniversario tranquillo. Non solo sono lontani l’una dall’altro, ma il figlio di Carolina è impegnato in una delle gare nautiche più spericolate, l’Admiral’s Cup.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, 10 anni di matrimonio

Esattamente 10 anni fa, il 25 luglio 2015, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi si sono sposati. La coppia ha pronunciato il fatidico sì nella Sala del Trono del Palazzo del Principe di Monaco, davanti a 70 invitati accuratamente selezionati. Beatrice, che all’epoca aveva 29 anni, indossava un magnifico abito da sposa di Valentino Haute Couture. Dopo la cerimonia, ad attendere i novelli marito e moglie nei giardini privati del Palazzo c’erano 500 ospiti, provenienti da tutto il mondo per un grande e caldo cavagnëtu (picnic) che si è concluso con una serata danzante.

Successivamente, il primo agosto di quell’anno, furono celebrate le nozze religiose in Italia, nel Palazzo Borromeo sull’Isola Bella, sul Lago Maggiore, e poi gli invitati raggiunsero gli sposi sull’isolotto privato di San Giovanni, una delle Isole Borromee, di proprietà della famiglia di Beatrice.

Da allora sono trascorsi 10 anni. La coppia ha avuto due bambini, Stefano e Francesco. E un terzo bebè è in arrivo, la prima femminuccia. Ma Beatrice Borromeo forse immaginava di festeggiare il suo decimo anniversario di matrimonio accanto a suo marito Pierre Casiraghi. Invece non è così, anzi rischia persino la vita, dato che sta affrontando una delle regate più pericolose al mondo, l’Admiral’s Cup.

Beatrice Borromeo incinta e sola da giorni

È da diversi giorni che Beatrice è sola. L’abbiamo vista bellissima e incinta all’anniversario dei 20 anni di regno di Alberto di Monaco. Con lei c’erano i suoi figli, Stefano e Francesco, ma Pierre era già sull’Isola di Wight per affrontare l’Admiral’s Cup. Il ritorno a casa è previsto dopo il primo di agosto, quando la gara sarà terminata.

La Borromeo è apparsa alla festa con un abito bianco di Dior e le forme della gravidanza molto evidenti. È noto che è in arrivo una bambina, ma quando non si sa. Anche se appare evidente che la dolce attesa sia avanzata. Beatrice sembrava tranquilla e serena, chiacchierava con le cognate, Alexandra di Hannover e Charlotte Casiraghi. Ma si può immaginare che sia lei che Carolina di Monaco siano in apprensione per Pierre che ha ereditato la passione per le competizioni nautiche dal padre, Stefano Casiraghi.

Pierre Casiraghi non si risparmia all’Admiral’s Cup

Mentre Beatrice lo attende a casa, Pierre è impegnato nell’Admiral’s Cup dove gareggia per il Yacht Club de Monaco, di cui p vicepresidente.

Per ora la sua squadra ha ottenuto degli ottimi risultati e al momento è seconda. Casiraghi aveva dichiarato che si trattava di una competizione sfidante per cui si erano allenati molto. E a giudicare dall’andamento della gara, gli sforzi sono stati ripagati. Ma questo significa che il marito di Beatrice Borromeo non si risparmia e farà di tutto nel tentativo di vincere.