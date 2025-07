Beatrice Borromeo incinta, Pierre Casiraghi all’Admiral’Cup: “Lotteremo fino alla fine”

Pierre Casiraghi come papà Stefano all'Admiral's Cup verso la vittoria: "Lotteremo fino alla fine". E Beatrice Borromeo incinta lo aspetta a casa

Pierre Casiraghi sta dando il tutto per tutto all’Admiral’s Cup, mentre Beatrice Borromeo, incinta di una bambina, lo aspetta fiduciosa e fiera a casa.

Beatrice Borromeo, l’ultimo post di Pierre Casiraghi

Pierre Casiraghi ha lasciato sola sua moglie Beatrice Borromeo nel loro decimo anniversario di matrimonio. Il richiamo del mare ha preso il sopravvento. D’altro canto, ce l’ha nel sangue, suo padre Stefano Casiraghi era un appassionato di gare nautiche e anche suo zio Alberto non è da meno, anche se forse non è così impavido come lui.

Mentre Beatrice ha incantato il Principato con il suo abito bianco di Dior alla festa per i 20 anni di regno di Alberto, Pierre sta dando il meglio di sé in mare. Il suo obiettivo è chiaro: vincere la prestigiosa Admiral’s Cup, una delle competizioni nautiche più pericolose, sospesa per 20 e ripresa nel 2025.

L’ultimo post del figlio di Carolina di Monaco, pubblicato sul profilo Instagram dello Yacht Club di Monaco di cui è vicepresidente e con cui gareggia, mostra tutta la sua determinazione. “Diretti verso il@rolexfastnetracecherbourga bordo di Jolt. Messaggio di Pierre Casiraghi, Vicepresidente dello Yacht Club de Monaco, dalla linea di partenza dell’ultima tappa della@admirals.cup”.

Pierre ha aggiunto: “Siamo al secondo posto, a otto punti di distanza… Tutto è ancora possibile. Combatteremo fino alla fine!“. È la prima volta che lo Yacht Club di Monaco partecipa a questa formidabile regata nautica. “Il livello era altissimo. Paghiamo qualche piccolo errore”. Casiraghi, da vero leader, ha ringraziato la squadra e tutti coloro che hanno reso possibile questa impresa, al di là del risultato finale, e ha ringraziato “tutti i ragazzi della scuola di vela, i soci, il nostro presidente e tutti i monegaschi che ci seguono“ per il loro sostegno. “Abbiamo ottime condizioni, non molleremo!”.

A sostenerlo dunque ci sono numerosi tifosi, il più prestigioso dei quali è naturalmente il Palazzo che non ha esitato a rispondere al post con un “cuoricino”. E naturalmente sua moglie Beatrice che presto darà alla luce una femminuccia, la prima dopo Stefano e Francesco.

Pierre Casiraghi uguale a suo padre Stefano Casiraghi

Pierre ha ereditato, come detto, la passione per il mare e le gare nautiche da suo padre Stefano Casiraghi, che per altro ha perso la vita proprio durante una competizione il 3 ottobre 199o. Ed è sempre più uguale a lui, ha lo stesso carisma e lo stesso fascino.

Berretto di lana rosso, viso abbronzato, le foto di Pierre dall’Admiral’s Cup rivelano la grande somiglianza con papà Stefano e sui social in tanti commentano: “Persona fantastica, bello quanto papà Stefano❤️❤️😍😍”; “Bellissimo”.