Beatrice Borromeo incinta, gioia incredibile: Pierre Casiraghi vince l’Admiral’s Cup

Beatrice Borromeo incinta di una bimba condivide la gioia incredibile per suo marito Pierre Casiraghi che è riuscito nell'impresa in cui ha messo a rischio la vita

Getty Images Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo

Per Beatrice Borromeo, incinta di una bambina, sono stati giorni di apprensione. Ma alla fine ne è valsa la pena, perché il risultato portato a casa è da gioia estrema. Sua marito Pierre Casiraghi ha messo a rischio anche la vita, ma ce l’ha fatta: ha vinto l’Admiral’s Cup, una delle competizioni nautiche più complesse e pericolose.

Beatrice Borromeo incinta, la vittoria pericolosa di Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo è in dolce attesa del terzo bebè, dopo Stefano e Francesco sta per arrivare una bambina. Ma le ultime settimane le ha trascorse senza suo marito Pierre Casiraghi, assente anche nel loro decimo anniversario di matrimonio. Il figlio di Carolina di Monaco era impegnato in una delle regate più prestigiose e ardue al mondo, l’Admiral’s Cup, tanto che era da 20 anni che non si disputava più.

Sprezzante del pericolo e appassionato di mare, come suo padre Stefano Casiraghi, Pierre si era allenato duramente con la sua squadra per arrivare preparato e competitivo all’Admiral’s Cup. Si trattava per lui di una sfida importante, sia perché questa gara segnava il ritorno di una regata di grande valore, sia perché era la prima volta che lo Yacht Club di Monaco era impegnato in una competizione internazionale di tale livello.

Getty Images

L’obiettivo era uno solo, vincere, e per realizzarlo poco importavano i sacrifici da fare, come allontanarsi per settimane dalla moglie incinta, saltare la cerimonia per i 20 anni di regno di zio Alberto di Monaco, mettere a repentaglio anche la vita, se fosse stato necessario.

Ma alla fine gli sforzi sono stati ripagati e lo Yacht Club di Monaco, di cui Pierre è vicepresidente, ha vinto l’Admiral’s Cup. L’Italia con lo Yacht Club Costa Smeralda si è piazzata terza.

Lo Yacht Club di Monaco annuncia così su Instagram la vittoria, postando una serie di video dei festeggiamenti della squadra con Pierre Casiraghi: “Una corona per il Principato: lo Yacht Club de Monaco vince l’Admiral’s Cup 2025 👑🍾

Il Royal Ocean Racing Club (RORC) è lieto di annunciare che lo Yacht Club de Monaco (YCM) è il vincitore dell’Admiral’s Cup 2025. Dopo un’intensa battaglia durante la RORC Channel Race, sei regate costiere nel Solent e la prestigiosa finale, la Rolex Fastnet Race, il team dello Yacht Club de Monaco è vittorioso.

Il secondo classificato dell’Admiral’s Cup è il Royal Hong Kong Yacht Club. A completare il podio della serie Admiral’s Cup è lo Yacht Club Costa Smeralda”.

Dunque, Pierre porta ad Alberto di Monaco “un’altra corona”. Il suo commento a caldo dopo la vittoria è stato: “Faccio ancora fatica a realizzare ciò che abbiamo conquistato. Vincere l’Admiral’s Cup, per la sua rinascita e per la nostra prima partecipazione, è indescrivibile. Non sono uno skipper professionista, e questa è la regata più impegnativa che abbia mai fatto“.

Getty Images

Beatrice Borromeo, la reazione alla vittoria

Beatrice Borromeo e Carolina di Monaco possono tirare il fiato. Pierre, non solo torna a casa sano e salvo, ma ha pure vinto. Sua moglie, che non aveva mai commentato l’impresa, ha rotto il silenzio per condividere su Instagram la gioia della vittoria.

La Borromeo infatti ha pubblicato una storia ripostando dei reel della barca con suo marito e il resto della squadra che festeggiano il trionfo e ha semplicemente commentato: “Così orgogliosa”.

Adesso Pierre e Beatrice possono godersi meritamente le vacanze, in attesa di dare il benvenuto alla loro bimba.