Beatrice Borromeo incinta e bellissima alla festa. Ma l’assenza di Pierre Casiraghi è pesante

Getty Images Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo incinta ha incantato con un abito bianco di Dior alla festa per celebrare il ventesimo anniversario di Alberto di Monaco sul trono. Ma era sola coi due figli, Stefano e Francesco. Infatti, suo marito Pierre Casiraghi era l’unico assente della famiglia, impegnato nella gara nautica più pericolosa, l’Admiral’s Cup.

Beatrice Borromeo incinta, sola come Charlotte Casiraghi

Dunque, Beatrice Borromeo è stata “abbandonata” da Pierre Casiraghi alla festa per i primi vent’anni di Alberto a capo del Principato. L’ex giornalista, incinta di una bambina, si è presentata alle celebrazioni per lo zio di suo marito coi due figli, Stefano e Francesco. Ed era semplicemente bellissima.

Sorridente e con le forme della gravidanza sempre più evidenti, non ha tradito alcuna ansia per l’assenza di suo marito Pierre Casiraghi. Il figlio di Carolina di Monaco è infatti impegnato nella competizione nautica, l’Admiral’s Cup, tra le più prestigiose e pericolose.

La Borromeo però non era l’unica “single” presente all’evento. Come lei, anche Charlotte Casiraghi è arrivata con il figlio più piccolo, Balthazar, senza accompagnatore.

Dopo il divorzio da Dimitri Rassam, padre del secondogenito, non ha ufficializzato il suo legame con lo scrittore Nicolas Matthieu, anche se quest’ultimo si è presentato per la prima volta nel Principato durante il GP di F1, lo scorso maggio.

Getty Images

Beatrice Borromeo, Pierre Casiraghi all’Admiral’s Cup

L’assenza di Pierre Casiraghi alla festa di zio Alberto, dove Charlene di Monaco si è presentata con un bellissimo abito rosa, era in realtà programmata da tempo. Infatti, Pierre è impegnato nella Admiral’s Cup, una prestigiosa regata che si sta svolgendo al largo dell’isola di Wight.

Pierre sta gareggiando di fatto per conto di Alberto, visto che alla gara internazionale rappresenta il Principato di Monaco. Il marito di Beatrice è vicepresidente del Yacht Club de Monaco e ha dichiarato “Rappresentare Monaco significa molto per me. Siamo un piccolo paese con pochi sport in cui possiamo distinguerci, quindi quando facciamo bene, risuona a casa. Di recente, sono stato nel centro storico e alcuni anziani residenti mi hanno detto quanto fossero orgogliosi della nostra prestazione: stanno seguendo la regata da vicino. Il supporto è davvero motivante. Sappiamo che l’Admiral’s Cup sarà lunga e impegnativa, quindi affrontiamo un giorno alla volta, rimanendo concentrati e costanti. Ora è il momento di mettere insieme tutto e dare il massimo”.

Getty Images

Pierre Casiraghi è altamente motivato a fare bella figura in questa ardua competizione che probabilmente suscita qualche apprensione in sua moglie e in sua mamma Carolina.

Beatrice Borromeo, l’abito bianco di Dior

In ogni caso, Beatrice era magnifica alla festa per i 20 anni di regno di Alberto di Monaco. L’ex giornalista si è presentata con un abito bianco sbracciato di Dior, decorato da delicati ricami floreali rossi, intorno al collo e sull’orlo della gonna. L’outfit si completava con un cappello in paglia coordinano e le iconiche slingback, sempre di Dior.

La maison, di cui la Borromeo è brand ambassador, ha firmato anche i gioielli, tra cui gli orecchini Mise en Dior con perla e diamanti.

Getty Images

A farle da contraltare in fatto di look, Charlotte Casiraghi indossava un completo firmato Chanel di cui è la musa, composto da un top bianco e longuette nera.