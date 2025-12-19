Beatrice Borromeo ad alta seduzione con Pierre Casiraghi: look scintillante e trasparente

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Beatrice Borromeo probabilmente ha indossato il look prenatalizio meglio riuscito di quest’anno. Lo ha indossato durante un evento speciale tenutosi presso lo Yacht Club di Montecarlo, durante il quale suo marito Pierre Casiraghi è stato celebrato dal Principe Alberto di Monaco per la vittoria dell’Admiral’s Cup. Beatrice ha sfoggiato un outfit scintillante di Dior, osando perfino con delle finissime trasparenze.

Beatrice Borromeo condivide il trionfo di Pierre Casiraghi

Sicuramente il 2025 per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi è stato un anno ricco di gloria e soddisfazioni. A inizio agosto il figlio di Carolina di Monaco ha compiuto un’impresa sportiva storica per il Principato, vincendo l’Admiral’s Cup. E poi a ottobre è nata la loro terzogenita, Bianca.

Con la vittoria dell’Admiral’s Cup, Pierre Casiraghi si è dimostrato il degno erede di suo padre Stefano, grande appassionato di barche e di sport nautici, che purtroppo proprio durante una gara in mare è rimasto ucciso in un incidente ad appena 30 anni.

Ma ora è il momento di festeggiare Pierre, che in qualche modo ha omaggiato il padre con quella coppa. Già a fine estate la sua vittoria era stata celebrata dallo zio e da uno dei suoi figli, ma Beatrice non era riuscita a partecipare ai festeggiamenti perché era al termine della gravidanza. Così, il 16 dicembre Pierre Casiraghi ha ricevuto nuovamente le congratulazioni di Alberto durante una cerimonia tenutasi presso lo Yacht Club per l’ammissione dei nuovi soci e il riconoscimento dei migliori velisti dell’anno. E in questa occasione Beatrice ha condiviso il successo del marito, presentandosi con un look scintillante che ha sedotto tutti.

Beatrice Borromeo, il più bel look di Natale

La Borromeo si è presentata alla serata esclusiva, sfoggiando un outfit perfetto anche per il periodo natalizio. Brand ambassador di Dior, la moglie di Pierre ha indossato una blusa nera aderente con maniche lunghe, vagamente trasparente al punto da lasciare intuire la lingerie, specialmente sotto i riflettori. E l’ha abbinata a una longuette morbida d’argento, scintillante, che ha abbinato a un paio di stivali alti a punta e una delle borse iconiche di Dior.

Visto il look brillante, Beatrice ha scelto gioielli minimal e ha optato per un make up naturale e una pettinatura semplice, lasciando sciolti i capelli.

Si tratta per la neomamma della seconda uscita ufficiale dopo la nascita a inizio ottobre della piccola Bianca, prima femminuccia dopo due maschi, Stefano e Francesco. La prima è stata in occasione della Festa nazionale di Monaco.

Beatrice ha voluto così condividere il successo del marito che durante la serata è stato premiato con il trofeo “Regata dell’Anno” dal Principe Alberto.

Beatrice Borromeo mette in ombra le altre Principesse

Al gala erano presenti anche Carlo di Borbone-Due Sicilie, sua moglie Camilla e le due figlie, Maria Carolina e Maria Chiara. Il Principe ha ottenuto il secondo premio. E le due ragazze hanno voluto omaggiare il padre indossando entrambe dei look blu, simbolo del mare.

