Beatrice Borromeo incinta, Pierre Casiraghi fa paura all’Admiral’s Cup

Beatrice Borromeo è incinta per la terza volta e suo marito Pierre Casiraghi sfida il mare, mettendo anche a rischio la sua vita, all’Admiral’s Cup, considerata una delle competizioni sportive più pericolose al mondo. Inoltre, avrebbe perso un membro chiave del suo equipaggio.

Beatrice Borromeo incinta di una bambina

Beatrice Borromeo aspetta il terzo bebè. Si tratta di una bimba che arriva dopo due maschi, Stefano e Francesco. L’annuncio della gravidanza è arrivato in modo non ufficiale ma inequivocabile. Infatti, a fine maggio la moglie di Pierre Casiraghi si è presentata alla sfilata romana di Dior con uno splendido abito bianco che rivelava le curve della dolce attesa.

Dopo quell’evento Beatrice Borromeo si è ritirata dalle scene, tranne per un’altra apparizione alle sfilate uomo di Dior, per vivere evidentemente in forma privata la gravidanza, ma probabilmente non con tutta la serenità necessaria, visto che suo marito è impegnato con una serie di regate in mare, tra cui l’Admiral’s Cup che si sta svolgendo proprio in questi giorni, dal 17 luglio al primo agosto presso l’isola di Wight.

Beatrice Borromeo, Pierre Casiraghi rischia alla Admiral’s Cup

Pierre Casiraghi non poteva rinunciare a partecipare a questa prestigiosa gara, considerata tra le più sfidanti e pericolose al mondo. Forse anche per questo non si è più svolta da 22 anni. Ma il 2025 è stata organizzata nuovamente per festeggiare il centenario del Royal Ocean Racing Club, uno dei più prestigiosi al mondo. E d’ora in poi si terrà ogni due anni.

Dunque, l’occasione è davvero prestigiosa e Pierre, grande appassionato di gare nautiche come suo padre Stefano Casiraghi che morì proprio in mare, ha deciso di prendervi parte. Già lo scorso febbraio aveva annunciato che sarebbe stato al timone di una delle imbarcazioni dello Yacht Club de Monaco, di cui è vicepresidente. Per la prima volta nella sua storia, il club si è iscritto a una delle competizioni più rinomate al mondo. Ed è anche la prima volta che il figlio di Carolina di Monaco partecipa a questa pericolosissima gara.

Getty Images

Pierre Casiraghi perde un membro chiave dell’equipaggio

La competizione però è iniziata tutta in salita per Pierre Casiraghi. Infatti, la sua squadra ha perso un membro chiave, lo skipper Boris Hermann, che ha deciso di non partecipare più all’Admiral’s Cup a causa dei troppi impegni. Infatti, ha dichiarato: “Sono necessario per i preparativi della Ocean Race Europe. Alla fine, era troppo stretto”.

Malgrado questa perdita, Pierre Casiraghi non ha voluto rinunciare alla prestigiosa Admiral’s Cup. Anche perché è spronato dalla vittoria che ha appena ottenuto nel campionato britannico IRC. Al timone di Jolt 6, il marito di Beatrice Borromeo “è stato l’unico timoniere dilettante ad affrontare professionisti di fama come Dean Barker, vincitore dell’America’s Cup “.

Pierre Casiraghi pronto a tutto, Beatrice Borromeo e Carolina di Monaco tremano

Commentando la vittoria, Pierre Casiraghi ha fatto riferimento alla Admiral’s Cup per la quale è veramente agguerrito: “Questa nuova vittoria è un passo importante, ma il livello sarà ancora più alto all’Admiral’s Cup: i team saranno molto difficili da battere”.

E ha proseguito: “Dobbiamo quindi continuare ad allenarci con rigore e determinazione per affrontare questa nuova sfida” che evidentemente vuole vincere a tutti i costi. Chissà come hanno preso questa sua determinazione la moglie Beatrice Borromeo e la madre Carolina di Monaco.