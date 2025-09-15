Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Alberto di Monaco celebra Pierre Casiraghi per aver vinto a fine luglio l’Admiral’s Cup, una delle regate più prestigiose e pericolose al mondo, facendo entrare lo Yacht Club di Monaco nella leggenda.

Alberto di Monaco celebra la vittoria di Pierre Casiraghi

Pierre Casiraghi è stato consacrato come leggenda nella storia della vela da suo zio Alberto di Monaco. Lo scorso luglio infatti il figlio di Carolina di Monaco ha vinto l’Admiral’s Cup, noncurante dei rischi che una tale gara in mare porta con sé.

Ma Pierre ce l’ha nel sangue la passione per le competizioni nautiche. Infatti, l’ha ereditata da suo padre Stefano Casiraghi che purtroppo è morto a soli 30 anni in un incidente in mare. Suo figlio ha dimostrato di avere la stoffa del campione. Si è esercitato per mesi per vincere una delle regate più prestigiose che, anche per la sua pericolosità, non veniva disputata da 20 anni.

Vicepresidente dello Yacht Club di Monaco, ha conquistato la prima vittoria del Principato nella storica competizione velica, tra l’altro avendo un ruolo attivo nella regata. Infatti, Pierre ha gareggiato come come co-skipper la barca Jolt 6 del team, con Peter Harrison alla guida di Jolt 3, per un’entusiasmante vittoria nell’ultima Rolex Fastnet Race.

Così, a quasi due mesi dalla leggendaria vittoria, Alberto di Monaco ha voluto sugellare questo prestigioso risultato, passando in rassegna il team che ha compiuto l’impresa. Ovviamente accompagnato da suo nipote.

Pierre Casiraghi, tenerissimo papà

Ma all’evento c’era un altro ospite speciale, oltre al Principe. Con Pierre era presente anche suo figlio Francesco, in tenuta sportiva come il papà: t-shirt bianca e calzoncini di jeans.

Francesco posa per le foto ufficiali in mezzo a suo padre Pierre e al prozio Alberto. Il bambino è un po’ timido e cerca di afferrare la mano del papà che prontamente si rivolge a lui sorridendogli e stringendogli la mano. Anche Alberto cerca di rassicurarlo, sfiorandogli la schiena.

Beatrice Borromeo incinta, diserta l’evento

Invece, chi non si è presentata a questo evento celebrativo è stata Beatrice Borromeo, la moglie di Pierre Casiraghi. La sua assenza non è certo causata da qualche dissapore con il marito, anzi proprio il contrario.

La Borromeo aspetta il terzo bebè, dopo Stefano e Francesco, finalmente è in arrivo una femminuccia e al parto non deve mancare molto, anche se non è stata rivelata la data presunta della nascita. Ma a giudicare dalle forme arrotondate che ha sfoggiato ad agosto, la gravidanza era già avanzata. Dunque, quasi certamente Beatrice e Pierre accoglieranno la loro bimba ben prima di Natale.