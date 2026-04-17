Effetto royal-core: il cerchietto di Kate Middleton conquista anche Caterina Balivo

Getty Images Kate Middleton, i magnifici abiti indossati ai BAFTA: look da sogno

Alcuni accessori tornano, si trasformano, cambiano ritmo insieme a noi. Il cerchietto è uno di questi. E oggi, complice un’estetica sempre più affascinata dal royal-core, si riprende la scena con una grazia quasi disarmante. A rilanciarlo, ancora una volta, è Kate Middleton. A farlo suo, con una chiave più contemporanea e italiana, Caterina Balivo. Due mondi diversi, un unico gesto: quello di portare tra i capelli un dettaglio che sembra piccolo, ma che in realtà racconta molto più di quanto si pensi.

Kate Middleton e il cerchietto: quando l’eleganza diventa codice

Se c’è qualcuno che ha saputo trasformare il cerchietto in una dichiarazione di stile, quella è Kate Middleton. Non un vezzo, non un richiamo nostalgico. Piuttosto, una scelta precisa, quasi strategica.

La principessa del Galles indossa un cerchietto imbottito in velluto nero, essenziale nella forma ma estremamente sofisticato nella resa. La linea è pulita, leggermente arcuata, con quel volume morbido che incornicia il volto senza appesantirlo. È un equilibrio sottile, difficile da replicare: abbastanza presente da farsi notare, ma mai invadente.

I capelli, portati sciolti e leggermente ondulati, sono raccolti proprio dal cerchietto, che diventa il punto di connessione tra rigore e morbidezza. Non è solo un accessorio: è un elemento architettonico del look. Ed è qui che nasce il fascino del royal-core. Non è solo questione di abiti. È un modo di costruire l’immagine, fatto di dettagli coerenti, di gesti misurati, di eleganza che non ha bisogno di spiegarsi.

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Caterina Balivo e il cerchietto: la versione italiana, luminosa e contemporanea

Se Kate Middleton lo rende simbolo di disciplina estetica, Caterina Balivo lo trasforma in qualcosa di più spontaneo, quasi giocoso. Ma senza perdere un grammo di eleganza.

Nel suo caso, il cerchietto si fa gioiello. Una struttura sottile, impreziosita da elementi luminosi che ricordano piccole pietre o cristalli, capace di catturare la luce e portarla direttamente sul viso. È un accessorio che non si limita a completare: illumina.

Il beauty look è luminoso, caldo. Labbra rosso corallo, incarnato levigato, occhi definiti ma non troppo marcati. I capelli sono portati all’indietro, lisci, lasciando che sia proprio il cerchietto a fare da protagonista. C’è qualcosa di molto italiano in questa interpretazione. Più istintiva, meno costruita, ma comunque estremamente consapevole.

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Il ritorno del cerchietto: da accessorio dimenticato a ossessione fashion

Per anni è rimasto ai margini. Troppo bon ton, troppo legato a un’idea di femminilità un po’ datata. Poi, lentamente, è tornato. Prima sulle passerelle, poi nello street style, infine nei look delle celebrity. Il cerchietto oggi non è più solo un accessorio per capelli. È un segnale.

Può essere minimale, come quello di Kate, e diventare sinonimo di eleganza senza tempo. Oppure può essere decorato, brillante, quasi gioiello, come quello di Caterina, e trasformarsi in un punto luce che cambia completamente l’outfit.

La forza di questo ritorno sta proprio nella sua versatilità. Si adatta a stili diversi, a età diverse, a occasioni diverse. Può essere quotidiano o da evento, discreto o dichiarato. E poi c’è un aspetto più sottile, quasi emotivo. Il cerchietto ha qualcosa di rassicurante. Richiama l’infanzia, ma lo fa in modo evoluto. Non è nostalgia, è reinterpretazione.

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