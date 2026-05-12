GettyImages Kate Middleton è tra le celebs appassionate di cerchietti per capelli

Lo abbiamo usato fin da bambine quando le nostre mamme erano alla ricerca di un accessorio veloce e facile da farci indossare per tenere in ordine i capelli. Ora lo guardiamo come qualcosa che va oltre il suo essere pratico perché è molto di più. Il cerchietto è un dettaglio che va ad arricchire anche i capelli sciolti (perfino quelli corti) in pochi secondi.

In voga negli anni ’50 e ’60, è tornato a essere il protagonista assoluto degli anni ’90. Dopo un periodo in cui lo abbiamo messo da parte a favore di fasce e foulard, il cerchietto per capelli è tornato per fare la differenza sulla nostra chioma. Le prime a innamorarsene nuovamente sono state le star che lo usano anche nel tempo libero per tenere i capelli lontani dal viso. Molto più spesso non ci rinunciano durante le occasioni mondane rendendolo il protagonista del red carpet. Guardando al passato e alle ultime tendenze, quello che abbiamo imparato dal cerchietto è che ci sono tantissimi modelli e colori che praticamente possiamo trovarne uno per ogni occasione. Quello bombato in velluto ha un mood retrò, mentre quelli sottili sono l’accessorio furbo per chi vuole un look minimal e ha i capelli sottili o fini, ma ce ne sono tantissimi tutti pronti a dare una marcia in più ai tuoi look.

Il cerchietto nero è un evergreen

Con il nero non si sbaglia mai. Questo vale anche quando si parla di accessori e in particolare di cerchietti. Caratterizzato da uno stile minimal, è bellissimo se hai i capelli neri o castani, ma diventa il protagonista nel caso di chiome bionde perché gioca sui contrasti facendosi notare, ma con delicatezza. Proprio perché ha uno stile essenziale non c’è bisogno di sfoggiare particolari acconciature: anche se decidi di portarlo con le lunghezze sciolte farà la differenza.

GettyImages

Dato che il cerchietto nero sta bene in qualsiasi occasione, per adattarlo ai contesti basta scegliere il modello giusto. In cotone è perfetto per un look da tutti i giorni, mentre per una serata speciale lo stile si fa più ricercato. Prova quello in raso o seta, ma se vuoi proprio stupire scegli quello arricchito da paillettes o intrecci. Infine per dargli più carattere quello in simil pelle o in resina sono la scelta giusta. L’effetto lucido andrà a impreziosire ancora di più i capelli sciolti, ma se vuoi avere uno stile urban indossalo con coda di cavallo.

I cerchietti neri selezionati da noi adatti a ogni occasione

Offerta NHPY Cerchietto nero in velluto

Offerta GOOMICK Cerchietto nero raso

Androxeda Cerchietto nero lucido

DEIMODRA Cerchietto nero a fascia grande

Il cerchietto con fiocco è romantico

Da piccole era il nostro preferito e anche ora che siamo adulte il cerchietto con fiocco conserva intatto il suo fascino. Delicato e sofisticato non dobbiamo assolutamente metterlo da parte, anzi dobbiamo sfruttare in pieno le sue caratteristiche perché va ad alleggerire anche un outfit serioso.

GettyImages

Per avere uno stile che non passa inosservato devi giocare con i modelli. Quello sottile con fiocco minimal è etereo, mentre il modello bombato con fiocco maxi è ideale per rendere più easy il tuo look. Per quanto riguarda l’acconciatura puoi accompagnare il cerchietto con morbide onde oppure con uno chignon basso spettinato, avrai sempre uno stile sofisticato.

I cerchietti con fiocco più romantici scelti da noi

TIMJJG Cerchietto con fiocco

CCHAMP Cerchietto con fiocco colorato

GTYHH Cerchietto con fiocco maxi

Per i capelli corti ci vuole il cerchietto gioiello

Siamo abituate a pensare al cerchietto esclusivamente per disciplinare i capelli lunghi, e invece si rivela un prezioso alleato per chi ha un taglio corto. Spesso siamo limitate nelle acconciature, in particolare se abbiamo un pixie o un caschetto alla francese, ma a ravvivare la chioma e a impreziosirla arriva questo accessorio. Proprio perché si tratta di aggiungere un elemento che non deve passare inosservato, la soluzione migliore è optare per un modello gioiello. Puoi scegliere quello sottile o quello spesso, l’importante è che sia arricchito con applicazioni, strass e pietre così da illuminare anche il taglio più semplice.

I cerchietti gioiello che ci hanno colpito

YIPFEN Cerchietto con perle e strass

ARYIMYDP Cerchietto gioiello

XYTAHDM Cerchietto con applicazioni

Il cerchietto a zig-zag in perfetto stile 90s

Gli anni ’90 sono tornati a conquistare chi li ha vissuti in prima persona e chi è rimasto affascinato dallo stile di quel decennio. Dopo i capi d’abbigliamento, a partire dai jeans a vita alta, è tempo di concentrarsi sui capelli e tra gli accessori più in voga del decennio c’era il cerchietto a zig-zag. A renderlo così popolare è stata la capacità di realizzare un look d’effetto semplicemente indossandolo.

GettyImages

La caratteristica di suddividere le ciocche e di dare movimento gli ha permesso di vivacizzare i capelli sciolti. Un look che puoi replicare anche tu, ma non è detto che debba fermarti qui. Il cerchietto a zig-zag stava bene anche con la coda di cavallo o con lo chignon e molte celebs ancora oggi lo indossano in questo modo.

I 3 cerchietti a zig-zag scelti da noi

exatta Cerchietto a zig-zag

BIVBWQU Cerchietto a zig-zag colorato

YAZWUR Cerchietto a zig-zag nero

Cerchietto bombato e capelli cotonati: il mood retrò è servito

Tra i modelli più indossati quando eravamo piccole c’era quello bombato, magari in velluto o raso, che ci piaceva proprio perché si faceva notare con il suo stile XL. Ancora oggi è tra i preferiti proprio per questa caratteristica, infatti esistono tantissimi modelli sia neri che colorati con rivestimenti sontuosi come il velluto e il raso o più essenziali come il cotone.

GettyImages

Per dare una marcia in più al look, che ne dici di dargli un mood retrò? Puoi scegliere se optare per un look anni ’80 cotonando tutta la chioma e scegliendo una piega mossa, oppure uno stile anni ’60. In questo caso concentrati soprattutto sulle radici cotonandole per dargli volume, mentre per il resto opta per una piega leggermente mossa o con le punte all’insù se hai il caschetto.

I cerchietti bombati a cui non possiamo dire di no

LAKPYN Cerchietto bombato con perle

Il cerchietto sottile è la scelta furba

Come abbiamo visto il cerchietto è l’accessorio che spesso abbiamo utilizzato per arricchire o completare la nostra acconciatura, ma se ci pensi bene è anche un accessorio furbo. Perfetto per dare un aspetto più ordinato alle chiome in disordine, diventa un aiuto per chi ha i capelli fini. Il limite di questa tipologia di capelli è quello di apparire piatti e senza volume. Con il cerchietto puoi dargli la consistenza che desideri. In questo caso meglio preferire un modello sottile per disciplinare la chioma e adattarlo alla tipologia di capelli. Per quanto riguarda i colori invece puoi scegliere quelli che vuoi, da quelli della stessa tonalità dei tuoi capelli per un effetto meno evidente a quelli colorati o magari argentati che vanno a illuminare la chioma e a renderla otticamente più voluminosa.

Questi sono i cerchietti sottili che abbiamo selezionato per te

BIVBWQU Cerchietto sottile intrecciato

Olakin Cerchietto sottile nero

DULFAX Cerchietto sottile con denting