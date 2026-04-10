Getty Images I jeans a vita alta sono un must degli anni '90 e di Beverly Hills

Che gli anni ’90 erano tornati di tendenza lo avevamo capito dalle passerelle e dalle collezioni dei brand che si sono riempiti di capi che strizzano l’occhio al decennio. A sancire definitivamente la passione per l’estetica di questo periodo, però, è il ritorno di Beverly Hills 90210. Il teen drama diventato negli anni Novanta la serie di culto che ha appassionato un’intera generazione è pronta a far fare un tuffo nostalgico, nel passato ai Millennials, e a far innamorare la Gen Z particolarmente sensibile allo stile vintage.

Beverly Hills 90210, infatti non è passata alla storia semplicemente per aver raccontato le vicende e le difficoltà dei protagonisti durante il loro percorso di crescita, ma soprattutto perché ha lanciato un’estetica che è diventata iconica. A dircelo è il fatto che ancora oggi lo stile di quel decennio torna a stuzzicarci, anzi si può affermare che alcuni capi, con alti e bassi, non sono mai usciti dal nostro guardaroba. Non sono le t-shirt con stampe colorate, le bluse over o le maglie con volant, a conquistarci nuovamente sono i jeans a vita alta, anzi in alcuni casi altissima. Proprio quelli che Brenda, Kelly, Donna e Andrea hanno sfoggiato in tutti i colori e tagli e che ora possiamo tornare a indossare anche noi, magari prendendo spunto dallo stile della nostra protagonista preferita.

I jeans a vita alta bon ton di Kelly Taylor

Kelly Taylor, la biondina di buona famiglia interpretata da Jennifer Garth è l’emblema della brava ragazza che incarna in pieno lo stile californiano. Quando non indossava le sue leggendarie gonne corte, non poteva fare a meno dei jeans a vita alta. Quelli di Kelly Taylor hanno la gamba dritta, perfetti per slanciare la figura, definire la vita, ma tutto senza rinunciare al comfort. Il suo modello preferito sono quelli leggermente aderenti sui fianchi, che scendono morbidi lungo la gamba. Visto che Kelly ha sempre rappresentato la ragazza sicura di sé, ha spesso dato vita ad abbinamenti di carattere che puoi ricreare anche tu.

Questo tipo di jeans a vita alta dal lavaggio chiaro è perfetto da abbinare con top colorati, giacche dalle spalle strutturate, magari senza arrivare a quelle estreme di Kelly e body elasticizzati che ti assicurano un look super femminile.

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Lo stile grunge di Brenda Walsh

Se facevi parte del team Brenda Walsh (interpretata da scomparsa Shannen Doherty) allora ti sarai innamorata del suo stile così particolare che a volte risultava fuori luogo. Direttamente dal Minnesota, infatti Brenda ha portato nell’elegante Beverly Hills il suo stile grunge fatto di jeans sempre a vita alta, ma in questo caso il denim chiaro veniva sostituito spesso dal jeans nero o grigio. Una scelta che, diciamoci la verità, ancora oggi apprezziamo, perché proprio come Brenda la nuance racchiude la voglia di avere un look elegante, oltre al bisogno di praticità che solo il jeans sa dare.

I jeans neri, ma vanno bene anche quelli grigio slavato, sono la scelta intelligente perché sono i più versatili a prescindere dal taglio che più ti piace. I preferiti dalla brunetta della serie sono quelli larghi, ma puoi scegliere anche quelli da taglio regular. In ogni caso riescono a dare vita a look versatili che cambiano in base agli accessori e ai capi che aggiungi.

Abbinati a un sottogiacca con collo tondo in pieno stile Brenda, puoi modernizzarli con l’aggiunta di un blazer, magari a fiori o nero, ma dal taglio over abbinato a un paio di ballerine. Per il tempo libero, invece puoi prendere totalmente spunto dal look di Brenda. Che ne dici di abbinarli a un paio di anfibi e a una blusa dal taglio maschile e over? Con pochi capi avrai uno stile grunge da manuale.

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I jeans mom fit di Andrea Zuckerman

Non era la più stilosa delle protagoniste, ma Andrea Zuckerman alias Gabrielle Carteris, ci ha lasciato in eredità uno dei modelli più amati di quegli anni, e non solo: i mom jeans. Chiunque sia stato adolescente in quegli anni avrà avuto nel guardaroba i jeans a vita alta dal taglio dritto e leggermente affusolati alla caviglia. Un modello che recentemente è tornato a riempire di nuovo il nostro guardaroba perché come si dice “il primo amore non si scorda mai”. Questi sono esattamente i jeans che ci hanno fatto innamorare per la loro comodità, ma soprattutto perché hanno una vestibilità che sta bene a tutte e li ha resi i più cool in passato come ora.

Come abbiamo visto la vita alta slancia la figura, ma a fare la differenza è proprio la gamba morbida che va a valorizzare chi ha forme morbide, mentre dona struttura a chi ha una silhouette esile.

La versatilità dei mom jeans quindi ti lascia libera di abbinarli come vuoi. Se ti piace lo stile romantico della redattrice del giornale West Beverly Blaze puoi abbinarlo a bluse con ruches e volant, ma anche a maglie con pois, senza dimenticare la giacca dal taglio maschile. Se invece vuoi uno stile più easy prova ad abbinarlo con top o blazer crop e le immancabili sneakers.

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I jeans e gli shorts a vita alta di Donna Martin

Appassionata di moda e attenta a ogni dettaglio del suo outfit: Donna Martin interpretata da Tori Spelling era la fashionista ante litteram della serie e da cui le appassionate di moda degli anni ’90 hanno preso spunto per il loro look. Quando non sfoggiava fouseaux colorati (quali che ora chiamiamo leggings) e abitini, i jeans a vita alta erano il suo must declinati in tutte le versioni e in tutti i colori. Oltre al classico jeans chiaro, le abbiamo visto indossare quello bianco, insieme immancabilmente a magliette con scollo a barca.

Da brava appassionata di moda e futura stilista, Donna non si limitava ai semplici jeans a vita alta. Con lei gli shorts sono stati sdoganati e sono entrati a far parte del guardaroba di molte delle adolescenti del periodo in modo naturale. Protagonisti dell’estate, era proprio la vita alta che li rendeva comodi e perfetti per valorizzare la figura: in particolare è indimenticabile la combo con top colorati e un paio di sneakers, il look casual diventato grazie a lei glamour.

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