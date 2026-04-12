Lunga, corta o media? Non dovete scegliere, la gonna di jeans questa primavera è il modello di tendenza e puoi indossarla come vuoi

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La gonna di jeans è il capo must della primavera

Quando non sai cosa mettere stai pur certa che a risolvere ogni dilemma arriva il denim. Non stiamo parlano solo dei classici pantaloni che ormai indossiamo ovunque, anche nelle occasioni più importanti, ma del denim in generale. Se il giubbino di jeans è un punto fermo dell’outfit primaverile c’è un altro capo realizzato nello stesso tessuto che non ha di certo voglia di starsene lì in un angolo.

Se ci fai caso appena spuntano i primi raggi di sole siamo prese da un’irrefrenabile voglia di indossare la gonna di jeans perché ci trasporta in un mood vacanziero anche se le ferie sono ancora lontane.

Il successo della gonna di jeans sta tutto nel fatto di essere riuscita a non passare mai di moda. Infatti è riuscita a reinventarsi stagione dopo stagione tenendo d’occhio le tendenze e adattandosi con la versatilità che contraddistingue il denim.

Ora che le belle giornate scalpitano, il cambio di stagione è impellente e abbiamo bisogno di rinfrescare il nostro guardaroba a cominciare proprio dalle gonne di jeans. Disponibile in lavaggi e stili differenti, da quelle a tubino, a ruota o dalla linea dritta, dobbiamo sceglierla con cura perché sarà la nostra “uniforme” nei prossimi mesi.

La prima buona notizia è che si trova online a prezzi contenuti, la seconda è che abbiamo deciso di facilitarvi la scelta selezionando i modelli di tendenza tra le gonne corte, medie e lunghe. La terza buona notizia? Che potete collezionarle tutte, o quasi, perché per essere alla moda non dovete spendere una fortuna, si trovano modelli irresistibili a meno di 20 euro.

La gonna di jeans corta è la protagonista delle tendenze

Da quando gli orli sono stati accorciati la gonna corta è entrata saldamente nel guardaroba di molte di noi, poi nella versione di jeans ha conquistato letteralmente tutte. Nel corso degli anni l’abbiamo vista cambiare colore, taglio, aggiungere applicazioni, tutto per rimanere al passo con i tempi e riuscirci. In pieno. Nonostante sia stata in grado di modernizzarsi, a rimanere tra le preferite ci sono i modelli retrò. Visto che il revival degli anni ’90 è in pieno fermento, le tendenze questa primavera puntano sulla gonna di jeans midi dritta e avvolgente. Il capo appena sopra al ginocchio sottolinea la silhouette ed è comodissima. Con una t-shirt o una camicetta bianca è ideale per un look casual.

Altro modello vintage che torna ogni stagione a prescindere dalle tendenze è la gonna corta a vita alta dal taglio regular o a trapezio che ha spopolato nel corso degli anni ’60. A renderla irresistibile è l’abbottonatura frontale che la trasforma in un capo easy perfetta con un paio di sneakers.

La gonna di jeans corta è tra le preferite non solo perché guarda al passato, ma anche perché è in grado di prendere spunto da modelli diventati iconici adattandoli alla sua lunghezza e fattura. Le tendenze infatti puntano sulla gonna a portafoglio da indossare in città o in spiaggia durante una passeggiata o un aperitivo perché ricorda il copricostume ma molto più trendy.

Se invece vuoi giocare con lo stile la gonna a pieghe leggermente svasata è il capo easy che ti permette di giocare con il look e di avere un outfit da collegiale rivisitato, ideale indossato con un paio di mocassini.

La gonna di jeans midi è il capo su cui investire

Sei alla ricerca di un capo jolly da declinare in diversi contesti e che ti farà essere sempre elegante? Allora questa primavera è il momento di investire sulla gonna di jeans midi. La forza di questo modello sta nelle sue linee basic che ancora una volta guardano agli anni ’90 e all’epoca era diventato il miglior alleato di celebs e star che non perdevano l’occasione di sfoggiarla. Una caratteristica che resta ancora oggi intatta, in particolare se vuoi puntare all’estetica 90s, è il modello dritto che ti permette di sentirti elegante, senza eccessi.

In chiave più casual è la gonna di jeans midi con bottoni frontali, che ha sempre un’estetica sobria da rendere imprevedibile con gli abbinamenti. Camicia e mocassini le danno un tocco di eleganza, t-shirt e ballerine le conferiscono un mood più vivace.

Anche se il detto less is more è sempre attuale, a volte è possibile osare con qualche dettaglio e la gonna di jeans in questo è una maestra. Per anni è riuscita a rimanere al passo con i tempi grazie all’aggiunta di applicazioni, strass, bottoni e perfino disegni che puoi sperimentare anche tu nel caso in cui voglia giocare con il tuo outfit.

La gonna di jeans lunga non stanca mai

Gli anni ’90 non sono l’unico decennio ad attirare l’attenzione delle tendenze, anche i Y2K vanno di pari passo con un’estetica street style che ha fatto della gonna di jeans lunga il suo punto di riferimento. Se la gonna lunga e dritta si conferma la più amata da chi è alla ricerca di uno stile minimal, nel guardaroba delle fashioniste non può mancare quella con spacco frontale o laterale. Aderente o dalla silhouette regular, è perfetta per un look casual fatto di top e sneakers, ma anche per mise più formali. In questo caso lo spacco si arricchisce di volant e si sposa perfettamente con un paio di stivali con tacco e camicia per un look da sera.

Nonostante abbia uno stile retrò, la gonna a palloncino è il modello più contemporaneo in circolazione perché si può indossare davvero in qualsiasi occasione, in particolare se scegli la versione scura e abbinamenti ben calibrati. L’accostamento perfetto? Con blazer e slingback è difficile sbagliare.

Non solo denim

Tra le gonne di jeans di questa primavera che meritano attenzione non ci sono solo quelle nel classico denim, ma anche le gonne colorate. La scelta di inserire nel tuo guardaroba il denim in rosa, rosso o persino a stampa è decisamente una novità e una scelta poco comune che però si rivelerà vincente se vorrai puntare sull’effetto wow.

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