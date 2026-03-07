Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock La gonna sottoveste è il capo più visto questa primavera 2026

Leggera, leziosa, femminile ma grintosa: se dovessimo eleggere un pezzo capace di sfidare le stagioni e le etichette, la slip skirt vincerebbe a mani basse. Nata negli anni Novanta come un segreto di seta rubato alla biancheria intima, oggi ha smesso i panni della timidezza per diventare la protagonista assoluta dello street style contemporaneo. Durante le recenti Fashion Week di primavera, le strade di Milano, Parigi e New York sono state invase da una varietà incredibile di interpretazioni che hanno riscritto le regole del gioco.

Perché scegliere quando puoi mixare? Il layering di stagione a colpi di gonne

L’elemento più sorprendente visto tra le it-girl durante le sfilate è stata la rivoluzione del layering. Abbiamo visto la slip skirt trasformarsi in un elemento architettonico del look, indossata con audacia sopra i pantaloni sartoriali o i jeans, richiamando un’estetica Y2K ma in una chiave decisamente più chic e raffinata.

Non è mancato poi il gioco delle sovrapposizioni tra gonne stesse, mescolando texture diverse come il satin lucido con il pizzo o il tulle, creando volumi inediti che rompono la linearità classica del capo.

Dimmi con che scarpe la metti e ti dirò chi sei

La vera forza di questa gonna risiede nella sua capacità di cambiare anima in base alle scarpe che decidiamo di indossare.

Per un look da tutti i giorni che risulti cool senza sforzo, l’abbinamento perfetto è quello con le sneakers più iconiche del momento o con una scarpa “terrace” dalla suola bassa, magari completando l’outfit con una t-shirt oversize e un blazer maschile lasciato aperto.

Se invece si desidera un’estetica più romantica e bon-ton, le ballerine rimangono la scelta d’elezione, mentre il sandalo gioiello o un mule scultoreo trasformano istantaneamente la slip skirt nell’abito da sera perfetto, fluido e luminoso come metallo colato.

I dettagli a cui prestare attenzione

Quando ci si avventura nell’acquisto della gonna sottoveste perfetta, però, bisogna prestare attenzione ad alcuni dettagli tecnici che ne determinano la resa. Il segreto principale risiede nel taglio in sbieco, che permette al tessuto di accarezzare le curve in modo naturale senza mai segnare eccessivamente, creando quel movimento fluido e “liquido” ad ogni passo.

È fondamentale poi valutare la qualità della fibra: se la seta pura rappresenta il massimo del lusso, anche le varianti in acetato di alta qualità offrono una lucentezza e una resistenza ottime per l’uso quotidiano. Un altro dettaglio fondamentale è la fascia in vita, che dovrebbe essere piatta e il più possibile invisibile per evitare ingombri sotto i maglioni o le camicie.

Colore, colore, colore!

Per quanto riguarda la palette cromatica, la versatilità massima si ottiene partendo da basi neutre come il nero, il color burro, il cioccolato o lo champagne, colori che si prestano a infiniti abbinamenti stagionali. Tuttavia, per chi vuole cavalcare i trend del 2026, è impossibile ignorare le sfumature più vibranti come il rosso ciliegia profondo, il verde oliva o l’azzurro polvere, tonalità che accendono il satin e rendono la gonna sottoveste l’unico vero investimento di cui il tuo armadio ha bisogno per brillare in ogni momento dell’anno.

