Trasparenze di stagione: il pizzo ha conquistato la primavera delle celeb e con questi pezzi low cost puoi replicare anche tu i look più cool

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GettyImages Il pizzo per la primavera secondo le celeb

La primavera ha ufficialmente inaugurato la sua stagione e, se c’è un verdetto unanime che arriva direttamente dalle passerelle e dalle strade delle capitali della moda, è che il pizzo ha smesso di essere un’esclusiva della lingerie o del guardaroba d’archivio per diventare il protagonista assoluto del prêt-à-porter. Non parliamo di un romanticismo antico o lezioso, bensì di una sensualità sussurrata, fresca e incredibilmente strategica, capace di ridefinire il concetto di layering quotidiano.

Se icone di stile del calibro di Dua Lipa ed Elsa Hosk hanno spianato la strada mostrando come una trama trasparente possa trasformarsi nel perfetto passe-partout, le ultime settimane hanno confermato che il pizzo è il filo conduttore che unisce i look più desiderabili del momento. Il segreto per accogliere questa tendenza nel proprio armadio sta nel saper giocare con i contrasti, puntando su quattro pezzi chiave da declinare in outfit ad alto tasso di glamour.

Lo slip dress con dettagli in pizzo

Il punto di partenza immancabile per abbracciare questa estetica è l’abito sottoveste, un classico rubato agli anni Novanta e reinterpretato in chiave iper-contemporanea. Questo capo ha trovato la sua massima espressione nei recenti e applauditissimi look di Hailey Bieber, che ha catturato i riflettori prima sfoggiando un modello vintage color burro firmato Christian Dior dell’era Galliano, e poi incantando New York in una splendida creazione lilla con profili in pizzo floreale.

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Svuitmsl Abito asimmetrico in raso con dettagli in pizzo

La trendsetter ha dimostrato come questo pezzo riesca a essere più morbido di un naked dress e decisamente più affilato di una semplice sottoveste. Per interpretarlo perfettamente in primavera, la regola d’oro è l’equilibrio dei pesi. Potete abbinare lo slip dress nei toni pastello a un trench fluido e oversize lasciato aperto, completando il look con un paio di ballerine rasoterra o delle sneaker minimali per applicare la celebre wrong shoe theory, stemperando l’aria da sera e rendendolo ideale per i pomeriggi in città.

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La gonna in raso con pizzo sul fondo

Spostando l’attenzione sui capi spezzati, la vera rivelazione di stagione è la silhouette scivolata che accarezza i fianchi per poi svelare un intrigante gioco di trasparenze sull’orlo. It-girl globali come Lily-Rose Depp e Alexa Chung ne hanno fatto un elemento ricorrente della loro divisa d’ordinanza, abbinandola a contrasto con texture decisamente più ruvide per evitare l’effetto troppo formale.

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L’accostamento primaverile per eccellenza richiede infatti di bilanciare la delicatezza intrinseca del raso e del pizzo posizionato sull’orlo inferiore con un blazer maschile dalle spalle strutturate o con una giacca in pelle dal sapore vintage, creando un corto circuito visivo di grande impatto che si adatta perfettamente sia agli impegni diurni che a un aperitivo al tramonto.

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La canotta con dettagli in pizzo

Sotto le giacche o i capispalla leggeri, per amplificare quell’estetica sofisticata che tanto affascina le appassionate di moda, non può mancare la declinazione più essenziale del trend. Semplice, asimmetrica o con un delicato ricamo posizionato strategicamente sullo scollo, la canotta si indossa anche di giorno sotto un cardigan in maglia leggera e morbida lasciato parzialmente aperto.

Pieces Canotta in viscosa con dettagli in pizzo

In questo modo, la trama del pizzo fa capolino con assoluta discrezione, un dettaglio quasi sussurrato che ha il potere di elevare all’istante anche il più classico e minimale dei jeans a gamba dritta, trasformando un outfit casual in una dichiarazione di stile ricercata.

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Alaurbeauty Canotta estiva con pizzo sul fondo

Lo short in raso con pizzo

Per chi desidera osare con un tocco più audace, fresco e decisamente contemporaneo, i pantaloncini corti e impalpabili rappresentano il vero pezzo forte da inserire nella rotazione stilistica. Lontani dall’essere confinati tra le mura domestiche o limitati all’abbigliamento da notte, questi short sono stati sdoganati da celeb del calibro di Kendall Jenner e Sabrina Carpenter, che amano giocare con le trasparenze e le sovrapposizioni.

Caziferr Pantaloncini in raso e pizzo

Il segreto per indossarli alla luce del sole senza scivolare nell’effetto loungewear risiede interamente nello styling, che deve puntare su elementi strutturati. Immaginateli abbinati a una camicia azzurra dal taglio maschile, lasciata morbida e infilata solo parzialmente, completando l’outfit con un paio di stivali alti in pelle scamosciata.

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Il contrasto visivo tra la leggerezza del raso profilato di pizzo e la consistenza degli stivali crea una tensione magnetica, perfetta per le giornate primaverili in cui il sole comincia a farsi sentire ma l’aria conserva ancora una nota frizzante.

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