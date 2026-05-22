Federica Panicucci sostituita a Mattino5, Francesco Vecchi a Rete4: la nuova estate di Mediaset

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IPA Federica Panicucci

L’estate televisiva è ormai alle porte e, come da tradizione, i palinsesti di Canale5 si preparano a cambiare pelle e mettere a riposo Federica Panicucci. Non si tratta però del solito low profile estivo fatto di repliche e film di terza, quarta visione perché le manovre per la stagione calda del 2026 raccontano una strategia Mediaset dinamica, coraggiosa e ricca di colpi di scena. Tra staffette inaspettate e promozioni sul campo, la Rete ammiraglia e la Rete “giornalistica” del gruppo si rifanno il look, regalando al pubblico dinamiche tutte da seguire.

Federica Panicucci fuori dai palinsesti estivi del daytime di Canale5

La prima notizia riguarda indubbiamente il mattino di Canale5. Come riporta Giuseppe Candela per Dagospia, prepariamoci a salutare, almeno per qualche mese, i volti storici che ci hanno tenuto compagnia durante l’anno. Il sipario sulla stagione regolare di Mattino5 cala venerdì 29 maggio per congedare la collaudatissima coppia formata da Francesco Vecchi e dall’ormai amatissima Federica Panicucci. Ma chi prenderà il loro posto per non far sentire soli i telespettatori nei mesi più caldi? La scelta è caduta su Dario Maltese. Il giornalista, volto noto del Tg5 e reduce da esperienze che ne hanno messo in luce la versatilità, avrà il compito di traghettare il pubblico in una versione estiva che sarà fresca ma rigorosa sul fronte dell’attualità.

Se per la Panicucci si tratterà di un meritato periodo di riposo in vista dei progetti autunnali, per Francesco Vecchi la fine della stagione invernale non coinciderà affatto con l’inizio delle vacanze. Anzi, per il giornalista è pronto un vero e proprio “passaggio di grado” strategico nel palinsesto di Rete4.

La scommessa di Rete4, Vecchi conquista l’access prime time

Mentre Paolo Del Debbio si gode un po’ di vacanze dopo una stagione decisamente intensa, la delicata fascia dell’access prime time di Rete4 verrà affidata proprio a Francesco Vecchi. Da lunedì 1 giugno, il giornalista prenderà infatti le redini di 4 di sera, la striscia quotidiana che analizza i fatti più importanti della giornata. Si tratta di una promozione sul campo e di una sfida stimolante: passare dal pubblico del mattino a quello, storicamente più esigente e frammentato, della serata.

Una mossa che segna una netta discontinuità rispetto alla scorsa estate, quando la conduzione dello spazio estivo era stata affidata a Francesca Barra e Roberto Poletti. La coppia, che lo scorso anno aveva guidato l’access nei giorni feriali, quest’anno cambia collocazione. Secondo le ultime indiscrezioni, Barra e Poletti dovrebbero infatti rimanere al timone del programma fino a fine luglio, ma limitatamente alle puntate del weekend.

Mediaset sembra voler testare una struttura a “doppio binario” per l’estate di Rete4: informazione serrata in settimana con Vecchi e un tono differente nel fine settimana con la coppia Poletti-Barra.

Questa riorganizzazione dimostra come i vertici di Cologno Monzese non considerino più l’estate come un momento di “pausa” televisiva, circostanza che si ripete ormai da anni, bensì come un laboratorio a cielo aperto per testare nuove formule e consolidare i propri talenti. Non resta che sintonizzare il telecomando e augurare buon lavoro ai protagonisti di questa nuova e caldissima stagione.