Ascolti tv del 2 maggio, Maria De Filippi subisce la concorrenza della Rai

Sabato 2 maggio è ancora scontro tra Rai e Mediaset: "Amici" subisce la concorrenza eccezionale di "Dalla strada al palco special"

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IPA Maria De Filippi

La scorsa settimana è calato il sipario su Canzonissima, ma anche sabato 2 maggio lo scontro tra Rai e Mediaset è stato accesissimo. Mentre su Canale5 andava in onda una nuova puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, su Rai1 era in programma – eccezionalmente – Dalla strada al palco special, che come sempre ha regalato grandi emozioni.

Ma la guerra tra le due reti continua a consumarsi con il confronto tra Stefano De Martino con Affari tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, che settimana dopo settimana si trovano a guerreggiare per l’ultimo punto di share.

Sulle altre reti erano diverse le proposte del palinsesto televisivo: su Rai2 l’appuntamento era con gli episodi di The Rookie, per tutti gli appassionati del genere. Su Rai3 invece andava in onda Sapiens, un solo pianeta – Viaggio al centro della Terra, programma di approfondimento con Mario Tozzi. Rete4 proponeva il film Il compagno Don Camillo, mentre su Italia1 era in programma la commedia per famiglie Kung Fu Panda 2. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 2 maggio? Ecco tutti i dati.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 2 maggio