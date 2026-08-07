IPA Gerry Scotti

Che puntata increibile quella andata in onda il 7 agosto su Canale 5. Chi pensava di assistere al solito, amatissimo appuntamento quotidiano con La Ruota della Fortuna si è trovato al centro di un vero e proprio show degno di questo nome. Il motivo è un traguardo importantissimo: oggi, Gerry Scotti, il gigante buono della tv compie ben 70 anni. L’atmosfera in studio era quelle delle feste fin dal primissimo secondo, aperta dall’affettuosa dedica dei Fortuna Five, la live band del programma.

Eppure il vero momento dovev ancora arrivare: Samira Lui, avvolta in un’allure da gran serata, ha intonato una versione da brividi di Happy Birthday, Mr. President, citando la leggendaria Marilyn Monroe e lasciando Gerry visibilmente emozionato. Per festeggiare degnamamente, anche i concorrenti non potevano essere da meno: in gara una triade di veri e propri campioni storici dei suoi programmi, ovvero Niccolò da Caduta Libera, Ferdinando Sallustio da Passaparola ed Enrico da Chi vuol essere milionario?.

La Ruota della Fortuna, tris di Niccolò e pioggia di auguri VIP

La gara è entrata subito nel vivo, ma c’è stato un assoluto dominatore del tabellone. Niccolò ha calato un tris da maestro: si è aggiudicato la manche dei piatti estivi indovinando il piatto estivo Yi Mein, ha conquistato a mani basse la manche dei Tormentoni e ha fatto sua anche quella intitolata Ciak si gira. Un rullo compressore incredibile che ha lasciato le briciole agli altri illustri colleghi.

Ma la ruota ha girato soprattutto sul viale dei ricordi e degli affetti. Tra una girata e l’altra, sono fioccati i messaggi a sorpresa da parte dei colleghi più cari. Sullo schermo è comparsa prima Michelle Hunziker, scatenata con una dedica calorosissima: “Più passa il tempo e più diventi bono, sai come ti festeggerei: ti bacerei tutto. Ti voglio un bene infinito, festeggia senza di me ma poi recuperiamo!”. Un passaggio che ha spinto Gerry piena di affetto: “Prima di conoscerti”, ha confidato rivolgendosi a Samira, “Michelle è stata la donna con cui ho passato più tempo in televisione”.

È stato poi il turno di Max Giusti, che lo ha ringraziato ricordandogli quanto abbia accompagnato la sua crescita sullo schermo di Canale 5, seguito dalle parole affettuose di Federica Panicucci e dall’inaspettato videomessaggio del rocker Zucchero, che ha fatto spuntare più di una lacrima sugli occhi del conduttore. A chiudere il cerchio d’oro, le parole dolcissime di Maria De Filippi: “Sono certa che avrai una vita piena di successi, un futuro strabiliante, fantastico, lo vedo quando sorridi anche se sei un bambino appena nato”. Immancabile poi l’intervento di Maria Amelia Monti, sua partner nelle sit-com Finalmente soli. Infine, Pier Silvio Berlusconi: “Sei una persona di cuore e di grande valore umano. Quanto sei e sei stato bravo? Oggi celebri uno dei più grandi successi della televisione italiana. Sei un mito, ti voglio veramente bene e buon compleanno con tutto il mio cuore, amico mio”. Gerry Scotti si commuove: “Lui è stato il primo a crederci”.

Il round decisivo, un compleanno a un passo dal sogno

Dopo aver sbaragliato la concorrenza durante tutta la puntata, è stato ovviamente Niccolò ad approdare al gioco finale per tentare il grande colpo d’oro. Il tabellone conclusivo ha messo alla prova il campione con una definizione insidiosa e ricca di sfumature. Niccolò ha ragionato a lungo, chiamato a chiamare le ultime lettere per completare il tassello mancante. Niccolò è un campione spettacolare che si porta a casa 50400 euro e la possibilità di partecipare al torneo dei Campioni de La Ruota della Fortuna.

Una puntata indimenticabile, tra ricordi, grande intrattenimento e quell’empatia unica che da decenni rende Gerry Scotti il “re della porta accanto” della televisione italiana. Tanti auguri Gerry! L’appuntamento con la musica, le lettere e le grandi emozioni de La Ruota della Fortuna torna come sempre domani su Canale 5.